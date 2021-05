Gespannt verfolgen diese Schüler den offiziellen Akt des Richtfestes für den Erweiterungsbau der Grundschule Oyten. (Björn Hake)

Oyten. Mit den Feierlichkeiten in Corona-Zeiten ist das ja so eine Sache. Und so verlief auch das Richtfest für den Erweiterungsbau der Grundschule Oyten am Dienstagvormittag sehr unspektakulär. Neben den Corona-Begleiterscheinungen, dass nur wenige Menschen eingeladen waren und auf ein sonst übliches Büfett verzichtet wurde, taten auch das stürmisch, regnerische Wetter und das Fehlen des traditionellen Richtskranzes ihr Übriges zum eher trostlosen Bild. Zudem gibt es Ärger mit Graffiti-Schmierereien an den Rohbauwänden, unter anderem war in der Nacht zuvor ein Hakenkreuz aufgemalt worden.

Die wenigen Anwesenden zeigten sich am Dienstag aber trotz der nüchternen Feierlichkeit zufrieden. Denn mit den Bauarbeiten ist es zuletzt gut vorangegangen, sodass auf eine Fertigstellung im Oktober gehofft wird. Im Inneren des Rohbaues lassen sich die zusätzlichen Räumlichkeiten für die Schule schon gut erahnen. Auf zwei Stockwerken entstehen in dem Anbau an den Bestand unter anderem Klassen- und Differenzierungsräume sowie ein Besprechungsraum. Der Plan ist laut Schulleiterin Elke Pawellek, „die Räume multi-funktional nutzen zu können“. Bisher sei die Arbeit in Kleingruppen, wie sie im Ganztagsbetrieb vorgesehen ist, nur sehr schwierig möglich gewesen. „Das lief oft auf dem Flur“, sagte Pawellek, die hofft, durch die neuen Räume den Lehrern und Schülern endlich mehr Möglichkeiten für differenziertes Unterrichten und Lernen geben zu können.

„Keine Hiobsbotschaften“

Damit eine vernünftige Ganztagsbetreuung für drei Klassen je Jahrgang zukünftig möglich ist, war das Bauprojekt, für das die Politik Ende 2019 grünes Licht gegeben hatte, auch vor einiger Zeit überhaupt angestoßen worden. Insgesamt 320 Quadratmeter zusätzliche Fläche entstehen, zudem wird ein Aufzug eingebaut. Kalkuliert worden war mit Gesamtkosten von rund 900.000 Euro. Und Bürgermeisterin Sandra Röse zeigte sich beim Richtfest optimistisch, diesen Finanzplan auch einzuhalten. Glücklicherweise habe es trotz der Knappheit an Baumaterial und ausgebuchten Baufirmen „keine Hiobsbotschaften“ in Form von Kostensteigerungen gegeben, was Röse als „außergewöhnlich“ bezeichnete.

„Ich finde es total toll, wie es bisher alles gelaufen ist“, befand Pawellek, die sich vor allem auch bei den rücksichtsvollen Handwerkern bedankte. Bei den Schülern, die sich seit einigen Monaten coronabedingt im Wechselunterricht befinden, sei die Baustelle ohnehin nicht wirklich als Störfaktor wahrgenommen worden. Im Gegenteil: Immer wieder hätten sie gerne den Arbeiten zugeschaut. Und so waren zahlreiche Kinder auch beim Richtfest mit dabei und sorgten so dann doch für etwas Belebung der Veranstaltung.