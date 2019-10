Grundschule Uesen: Unterricht fällt aus

Der Unterricht an der Grundschule Uesen fällt an diesem Mittwoch, 23. Oktober, für alle Klassen aus. Das hat die Stadtverwaltung am Dienstag mitgeteilt. Der Grund ist ein Heizungsschaden. Eine Notbetreuung (die Eltern mögen ihre Kinder warm anziehen) ist in der Zeit von 7.50 Uhr bis 12.50 Uhr gewährleistet.

Für Rückfragen ist das Sekretariat der Grundschule Uesen unter der Telefonnummer 0 42 02 / 35 84 ab bereits 7.45 Uhr besetzt. Die Stadtverwaltung bittet in ihrer Mitteilung um Verständnis.