Ein Teil des Betonskeletts für die Lagerhallen steht schon. In Oyten errichtet die Firma Heinrich Hoppe ihren neuen Betriebssitz. (Fotos: Sebi Berens)

Bis die Speditionsfirma Heinrich Hoppe GmbH von Achim nach Oyten übersiedelt, wird es noch einige Monate dauern. Doch ein Gegenstand, der wie kaum ein anderer für die Geschichte des fast hundert Jahre alten Unternehmens steht, hat bereits in diesen Tagen den Weg in das Industriegebiet An der Autobahn in Oyten gefunden: ein Findling. Wie Martin Delion, der nun in vierter Generation den Betrieb der Firma leitet, am Dienstagnachmittag erzählte, sei dieser bei den Arbeiten für den ersten Standort in der Achimer Innenstadt 1925 gefunden worden. Sodann bekam er einen Ehrenplatz, auch nach dem Umzug an den Mittelweg in Achim. Nun fand der Findling, im übertragenen Sinne als Grundstein, also bereits seinen neuen Platz am kommenden Betriebssitz.

Dort wird seit einigen Wochen bereits fleißig gearbeitet. Rund die Hälfte der insgesamt 145 Betonpfeiler, die das Gerüst der Lagerhallen bilden, ragen auf dem Gewerbegrundstück in direkter Nachbarschaft zur Firma Kraftverkehr Nagel schon in den Himmel. Ende Januar oder Anfang Februar des kommenden Jahres, so hofft Delion, kann der neue Firmensitz bezogen werden. Auf einer Grundstücksfläche von 38 500 Quadratmetern entstehen rund 17 500 Quadratmeter Lagerfläche, das neue Bürogebäude wird etwa 900 Quadratmeter groß sein. Auch eine Lkw-Werkstatt für kleine Reparaturen an den insgesamt 20 Fahrzeugen der Firma ist geplant.

Kein Platz in Achim

Damit werden bei der Heinrich Hoppe GmbH, die mit dem Umzug im Übrigen auch den Namen zu Heinrich Hoppe Speditions- und Logistik GmbH ändern wird, zukünftig alle Produkte und auch alle etwa 40 Mitarbeiter am gleichen Standort untergebracht werden können. Bisher betreibt das Unternehmen nämlich sechs Standorte in der Region. Das sollte sich ändern, gerne wäre die Speditionsfirma auch in Achim geblieben, aber ein Grundstück für dieses Vorhaben konnte dem Familienunternehmen dort schlichtweg nicht angeboten werden (wir berichteten).

„Zwei Jahre haben wir mit der Stadt Achim diskutiert, in Oyten waren es zwei Gespräche von 15 Minuten“, zeigte sich Delion erfreut, über den unkomplizierten Kontakt zur Gemeinde. „Wir passen zueinander“, betonte auch Bürgermeister Manfred Cordes bei der Grundsteinlegung und er freue sich, eine „bodenständige Familie“ für das Gewerbegrundstück gefunden zu haben. Längst hätte die Gemeinde dieses schon früher verkauft haben können, schließlich liegt es gerade für Speditions- und Logistikunternehmen durch die direkte Nähe zur A 1 in einer Toplage. „Wir haben es aber nicht offen vermarktet“, erklärte Oytens Wirtschaftsförderer Axel Junge. Vielmehr habe man auf das richtige Unternehmen gewartet – das nun gekommen sei.

Gewerbeflächen weiter begehrt

Auch im neuen, südlich der Autobahn gelegenen Gewerbegebiet verfährt die Gemeinde weiter nach diesem Prinzip. Laut Junge gibt es aktuell auch wieder diverse Interessenten für große Flächen von 50 000 Quadratmetern. Aber es werde genau geschaut, was auch vom Unternehmen her nach Oyten passen könnte. „Momentan sind wir dabei, wieder einen neuen Aufteilungsplan des Gebietes zu erstellen“, lässt Junge wissen. Mit anderen neuen Firmen sei schon Einigkeit erzielt worden, sodass in absehbarer Zeit auch dort weitere Baufahrzeuge anrücken werden. „Es wird sich in den nächsten Monaten Einiges tun“, ist sich Cordes sicher.

Symbolische Hammerschläge auf den Firmenfindling: Henning Struckmann, Regionaldirektor der Kreissparkasse, Thomas Blau, Firmenkundenberater der Sparkasse, Prokurist Martin Delion, Geschäftsleiterin Elke Delion, Manfred Cordes, Marti Russak von der Baufirma Goldbeck Group und Prokurist Wolfgang Delion. (Sebi Berens)

Das gilt natürlich auch für das Gebiet des neuen Firmensitzes der Heinrich Hoppe GmbH, um den ambitionierten Zeitplan für die Fertigstellung einzuhalten. Das Grundstück in Achim ist auch schon verkauft, wie Delion berichtet. Große Zeitverluste beim Neubau gilt es also zu vermeiden, um beim Umzug nicht in Zeitnot zu geraten. Was die angebotenen Dienstleistungen angeht, so sei das Unternehmen „sehr breit aufgestellt“. An den Standorten werden Lebensmittel, Polyester- und Baumwollfasern sowie Ersatzteile und Non-Food-Artikel gelagert und umgeschlagen. Für die Kunden werden jegliche Art von Transporten in die ganze Welt übernommen. Auch Dienstleistungen, wie die Waren zu kommissionieren oder zu konfektionieren sowie individuelle Lösungen für Logistik-Probleme zu finden, gehören laut Delion zum Firmenportfolio. Und das alles in rund einem halben Jahr unter einem Dach auf Oytener Grund.