Der Wagen der Kita Quelkhorn war außerordentlich bunt geschmückt und zudem auch mit motivierten Kindern besetzt. (Björn Hake)

Regenschauer, Sturm und mäßige Temperaturen: Kein Grund für die Bürger aus Fischerhude und umzu, dem Mai-Umzug mit seinen bunten Festwagen, den Fußgruppen und Musikzügen fernzubleiben. Unter dem Motto „Fit fürs Dorf“ waren originelle Choreografien entstanden; auch der Umweltschutz war Thema. Die Meinungen zur Gestaltung des Ortskernes beherrschten jedoch eindeutig die Szenerie: Mehrheitlich wurde nach Erneuerung und Fortschritt gerufen, bedauert, dass der Ortsrat die Zukunft nachhaltig blockiere.

„Natürlich haben wir auf gutes Wetter gehofft“, erklärte Birgit Münkner vom TSV Fischerhude-Quelkhorn am Rande des alljährlich am 1. Mai stattfindenden großen Spektakels. Aber auch Hagel und Starkregen würden die Dienstagsfrauen, die stets als Fußgruppe unterwegs sind, nicht von der Teilnahme an dem bunten Ereignis abhalten können. Seit mehr als 20 Jahren dabei, hatten sie sich in diesem Jahr kleine Kanus umgeschnallt, um damit auf der Fortschrittswelle zu rudern. „Wir wollen kein Museumsdorf und keinen Stillstand." Die Forderung nach einer zukunftsweisenden Entwicklung im Künstlerdorf hatten sich gleich mehrere Gruppen auf die Fahne geschrieben; besonders die jüngeren Teilnehmer übten Kritik an rückwärtsgewandten Entscheidungen der Kommunalpolitik.

„Ohne Dorf ist alles doof“, blökten sieben höchst professionell gewandete junge Männer und zollten damit ihrem Heimatort Respekt. Alle „Schafe“ seien übrigens reinrassig, also echte Fischerhuder, ließ sich Johannes Kallhardt vernehmen, der maßgeblich an der Fertigung der fantasievollen schwarzweißen Kostüme beteiligt war. Als Polsterer habe er Zugriff auf jede Menge Polyester-Watte, aus der sich die stilechten „Fellchen“ – natürlich in Gemeinschaftsarbeit – problemlos zuschneiden ließen. „Die Einheitsmaße, die ich für das wärmende Material zugrunde gelegt hatte, passten für fast alle“, informierte er schmunzelnd. Lediglich für eines der Weidentiere habe der Verbrauch deutlich höher gelegen. Ihnen sei es übrigens wichtig, sich von den lauten Feiertrupps abzusetzen und gleichzeitig ihre Meinung gegen die Restriktionen durch den Rat deutlich zu machen, erklärten die Jungs rund um Oberschaf Marcus Ohlrogge. Das eine oder andere Gläschen Pfefferminzlikör hob dabei die Stimmung.

„Die meisten Gruppen versuchen, alljährlich etwas Besonderes auf die Beine zu stellen“, ist sich Karin Langeheine vom Heimatverein sicher. Der Festausschuss habe sich diesmal streng an das Leitmotiv gehalten und die Mitglieder unter dem Motto „auf Speichen unter den Eichen“ aufs Fahrrad geholt. Lasten-, Kinder- und Melkfahrräder seien dafür geschmückt worden und zum umweltfreundlichen Einsatz bereit. Auch Jochen Richter von der Ottersberger Umweltinitiative „Ikeo“ strampelte der Luftverschmutzung entgegen. „Wer in der Gemeinde zum Beispiel ein Elektroauto sein Eigen nennt und noch ein paar weitere ökologische Auflagen erfüllt, bekommt hier bei uns eine grüne Hausnummer“.

„Schneefitchen“ Stefan Horeis und seine Getreuen verbanden auf märchenhafte Weise ihren Standpunkt zur Erhaltungs- und Gestaltungssatzung mit einem Bekenntnis zu den Plänen der Brüning-Gruppe und wagten damit einen Angriff auf den Fischerhuder Ortsbürgermeister. „Mitten im Dorf hat Schneefitchen keine Chance – wer Arnd denn sowas?“ war auf ihrem Festwagen zu lesen. Mit „Rest in Peace – Brüning-Tower“ hatten sie ein Grab beschriftet und damit ihre Einstellung deutlich gemacht.

Während auf den Festwagen Bier- und Schnapsflaschen die Runde machten, verschenkte Johanna Elfers vom Café Lindelaub Eiskugeln an die jüngsten Zuschauer. Aus Kühlbehältern, befestigt am knallroten Porsche-Trecker ihres Vaters, bediente die Abiturientin Kinder und sorgte damit trotz der kühlen Witterung für strahlende Gesichter.