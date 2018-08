Rund 350 Besucher hatten es sich am späten Sonntagvormittag im Rathauspark vor der Bühne bequem gemacht. (Michael Braunschädel)

Für ein stimmungsvolles Freiluftkonzert mit Picknick-Atmosphäre hat wieder einmal die Achimer Bürgerstiftung gesorgt, die die Gruppe „DeLoop“ mit der schwedischen Sängerin Mia Guttormsson und dem Achimer Schlagzeuger Till Simon in den Rathauspark eingeladen hatte. Rund 350 begeisterte Besucher erlebten am Sonntag den dreistündigen Auftritt und ließen es sich bei mitgebrachten Speisen und Getränken gut gehen.

Bereits im zehnten Jahr organisierte die Achimer Bürgerstiftung ein Konzert im Rahmen des Gartenkultur-Musikfestivals im Rathauspark. Es ist eine von zwei Musikveranstaltungen im Jahr, die bei ihr auf dem Programm stehen. Zur Gartenkultur-Konzertreihe zählen in der Region Bremen insgesamt 40 Veranstaltungen in privaten und öffentlichen Gärten und Parks. Auch beim Erbhof in Thedinghausen kamen die Musikfreunde am Wochenende beim Konzert Musical meets Rock, Pop und Chansons von „Voice over Piano“ auf ihre Kosten.

Auf einer weißen Zeltbühne auf der kleinen Lichtung zwischen hohen Bäumen im Rathauspark spielte die Gruppe „DeLoop“, flankiert von zwei hohen Lautsprecher-Boxen. An den gedeckten Tischen vor der Bühne wurden derweil gekochte Eier abgepellt, Brötchen frisch beschmiert, Cocktail-Tomaten und bunte Salate verspeist. Jeder genoss das, was er teilweise zuhause vorbereitet hatte. Neben Erfrischungsgetränken und Kaffee wurde auch schon mal eine Flasche Sekt mit einem kräftigen Knall geöffnet und anschließend geleert.

„Wir spielen schon viele Jahre zusammen. Angefangen hat alles auf Familienfeiern, und auf einmal wurde es öffentlich. Es ist entspannend. Es sind nette Menschen, mit denen man auf der Bühne steht“, erklärte Simon, der bei der Gruppe ein „musikalischen Verständnis untereinander“ festgestellt hat. Auf dem Programm stehen meist die Genres Soul, Funk und Jazz. „Wir experimentieren aber auch viel herum“, erklärte der Achimer Musiker. Neben Simon und Guttormsson bilden Piet (Keyboard) und Christian Gorecki (Bass) die vierköpfige Musikgruppe.

Die schwedische Sängerin, die in ihrem orangefarbenen Kleid für einen Farbtupfer auf der Bühne sorgte, heizte die Stimmung gekonnt an und zeigte Publikumsnähe, als sie sich hinunter zu den vorderen Bänken und Tischen begab. Der Band gelang es ein ums andere Mal, die Musik passend zum Wetter zu präsentieren. Da passte mit „Sunny“ das erste Lied bereits zum Sonnen- beziehungsweise Sonntag. Als „I can’t stand the rain“ abgestimmt wurde (Guttormsson: „Ich kann keinen Regen ausstehen.“), da hatten sich gerade Wolken vor die Vormittagssonne gezogen. So, als wollte es anfangen zu regnen. Dann zog aber das Sommerwetter wieder alle positiven Register, sodass der Song „Lovely day“ einen wunderschönen Tag krönte. Zu hören waren bei diesem Gartenkultur-Musikfestival-Konzert unter anderem besondere Hits von Joe Cocker, Stevie Wonder, Tina Turner und Peter Gabriel.

Beim Rathauspark-Konzert gab es einen wichtigen Nebeneffekt: Die Achimer Bürgerstiftung nimmt die vor zehn Jahren mit der Stadt Achim vereinbarte Patenschaft für den Rathauspark nämlich sehr ernst. In enger Abstimmung mit dem städtischen Bauhof wird auf Sauberkeit und Pflege der Grünanlagen und der Spielgeräte geachtet. Arno Donner, einer der ehrenamtlichen Stiftungshelfer, kümmert sich ganz besonders um das große Beet entlang der Obernstraße, das in diesen heißen Tagen beinahe täglich gewässert werden muss. Der Kinderspielplatz mit der attraktiven Wasserpumpe ist der absolute Hit an den heißen Sommertagen. Aber etwas vermissen viele Kinder sehr, und das ist eine große Wippe. Hier will das Team der Bürgerstiftung für frohe Kinderherzen sorgen und aus dem Erlös des Konzerts ein neues Spielgerät anschaffen.