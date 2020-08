Seit dem 2. Juni ist der Bürgerbus nach der Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie wieder auf den Straßen in der Gemeinde Oyten unterwegs. Und das Angebot wurde von der Bevölkerung auch gleich wieder angenommen – wenn auch in etwas geringerem Maße und mit einer anderen zeitlichen Verteilung. Wie Dittmar Schmidt, Vorsitzender des Bürgerbusvereins, berichtet, sind die Fahrten abends und morgens zum Bahnhof Sagehorn deutlich weniger frequentiert, weil viele Pendler in der aktuellen Lage lieber das eigene Auto nehmen oder ins Home-Office gewechselt sind. „Dafür haben wir tagsüber einen signifikanten Wachstum bei den subventionierten Tickets“. Wie berichtet, hatte die Gemeinde Oyten beschlossen, die Ticketpreise für 2020 erheblich zu bezuschussen, sodass Erwachsene nur noch einen Euro und Kinder nur noch 50 Cent pro Fahrt zahlen müssen.

Insgesamt waren die Fahrgastzahlen im Juli etwas geringer als jene vom Vorjahr. „Im Juni lagen wir noch bei nur ungefähr 60 Prozent der sonstigen Zahlen“, erzählt Schmidt. Vor Corona hätte der Bürgerbus Topwerte von monatlich fast 1800 Fahrgästen erzielen können. „Ich rechne damit, dass wir im Herbst wieder 80 bis 90 Prozent dieses Wertes erreichen“, zeigt sich Schmidt optimistisch. Erfreulich ist zudem die steigende Tendenz bei den Fahrerzahlen. „Wir haben glücklicherweise im Vergleich zu anderen Bürgerbusvereinen keine Probleme, Fahrer zu finden.“ Derzeit steuern 31 Fahrer den Kleinbus durch Oyten, bei 20 zu vergebenen Schichten in der Woche eine komfortable Situation.

Wunsch zum 80. Geburtstag

So blieb des Vereinsmitgliedern auch genug Zeit, beim Bau der Bürgerbusgarage inklusive Aufenthaltsraum zwischen Rathaus und Heimathaus fleißig mit anzupacken. Mehr als 1500 ehrenamtliche Stunden sind es inzwischen. Um einen größeren Spielraum bei dem Projekt zu haben, kam eine Spende von der Firma Oelkers Elektrotechnik aus Oyten nun gerade recht. Firmengründer Werner Oelkers hatte sich gewünscht, dass anlässlich seines 80. Geburtstages in diesem Jahr von der inzwischen von Ralf Köster geführten Firma jeweils 1500 Euro an den Bürgerbusverein und die Wühlmäuse gespendet werden. Dieser Bitte kam Köster gerne nach für solch „tolle Projekte, die hier in Oyten laufen“.

„Es ist sehr selten, dass wir eine solche Spende bekommen“, betont Schmidt. Auch die Wühlmäuse wissen die hohe finanzielle Unterstützung sehr zu schätzen. Wofür das Geld genau ausgegeben werden soll, ist noch nicht ganz klar. „Indirekt oder direkt fließt es aber gewiss in den Landschafts- und Naturschutz in Oyten“, erzählt Hans-Heinrich Grahl, Wühlmaus und Oytener Landschaftswart. In nächster Zeit stehen genug Projekte an und auch in das Equipment wie Heckenscheren und Freischneider wird demnächst investiert werden müssen. Als nächstes ist das Ausbaggern des Hölschenteichs geplant, dafür wurden bereits erfolgreich Zuschüsse von der Bingo-Stiftung beantragt.

Schon mehrfach hatten die Wühlmäuse für ihre Projekte von der Bingo-Stiftung Geld bekommen und auch von der Firma Oelkers war dies nun nicht die erste Spende. Oelkers selbst ist Mitglied bei der Rentnergang, die sich ehrenamtlich um die Flora und Fauna in Oyten kümmert. Wobei er inzwischen eher im Hintergrund agiert. „Leider kann er uns aufgrund seines Alters nicht mehr so mit seiner Muskelkraft helfen“, sagt Mitglied Erhart Hopert. Umso schöner sei es aber doch, dass er sich mit seinem Spendenwunsch weiterhin für die Arbeit der Gruppe eingesetzt habe.