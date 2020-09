In der Gemeinde Thedinghausen soll ein Lärmgutachten erstellt werden, um so die Lautstärke durch die im Rathauspark brütenden Krähen zu erfassen und zu bewerten. Darauf hat sich am Dienstagabend der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Gemeinde während seiner Sitzung im Erbhof geeinigt. Das hat der Ausschussvorsitzende Arno Thalmann (CDU) auf Nachfrage erklärt. „Die Beschlussvorlage wurde angenommen“, sagte er.

Angestoßen hatte die CDU-Fraktion dieses Lärmgutachten (wir berichteten). Die Verwaltung, kommt es denn auch zu einer Zustimmung im Rat, soll dann damit beauftragt werden, ein Lärmgutachten auf den Weg zu bringen. Vorher sollen die dadurch entstehenden Kosten ermittelt werden. Solch eine Messung könnte dann im Frühjahr 2021 umgesetzt werden. Also dann, wenn die Vögel brüten. „Wir haben uns am Dienstagabend bei einer Besichtigung vor Ort noch einmal ein Bild von der Lage gemacht“, sagte Thalmann. „Momentan ist es ruhiger dort und auch die Verkotung der Straße durch die Tiere ist nicht so schlimm.“

Das soll während der Brutzeit allerdings anders sein. Davon hatten zuletzt Anwohner berichtet. Die CDU hatte in ihrem Antrag für ein Lärmgutachten daher geschrieben: „Dies beeinträchtigt auf Dauer die Gesundheit der Anwohner in erheblichem Maße. Nicht umsonst existieren Vorgaben für den maximal in Wohngebieten erlaubten Lärmpegel.“

Wie Thalmann außerdem zu berichten wusste, schauen auch andere Gemeinden im Landkreis Verden auf die Entwicklung in Thedinghausen. „Es gibt ein Interesse daran, welche Ergebnisse wir durch das Lärmgutachten bekommen.“ Denn auch anderswo im Kreisgebiet wird das Thema Krähenlärm regelmäßig diskutiert. Zuletzt in Ottersberg. Hier hat sich erst vor Kurzem der Umweltschutz- und Landschaftspflegeausschuss mit dem Problem beschäftigt.

Nun wird sich im nächsten Schritt der Gemeinderat Thedinghausen mit dem Thema auseinandersetzen. Die Sitzung am Dienstag, 29. September, beginnt um 19.30 Uhr. Treffpunkt ist in der Gustav-England-Halle.