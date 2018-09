Die Autobahn 1 kurz vor der Raststätte Grundbergsee. Dieses Teilstück der Hansalinie zwischen Bremen und Hamburg führt durch die Samtgemeinde Sottrum. (Karsten Klama)

Sottrum. In der Samtgemeinde Sottrum mit ihren sieben Mitgliedsgemeinden und den rund 14 700 Einwohnern besteht derzeit kein Handlungsbedarf für Lärmvorsorgemaßnahmen. Dies geht aus dem sogenannten Lärmaktionsplan hervor, den die Samtgemeindeverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro IPW Ingenieurplanung aus Wallenhorst entwickelt und am Donnerstag im Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt präsentiert hat. Anlass für die Erstellung dieses Gutachtens war die bereits im Jahr 2002 aufgestellte Lärmschutzrichtlinie der Europäischen Union. Zwar verabschiedete das von Nils Blödorn (SPD) angeführte Gremium einstimmig diesen Plan, doch Zweifel am milden Bewertungsergebnis des Lärmaktionsplanes machten die Runde.

Der Punkt, der die Lokalpolitiker ins Grübeln brachte, war die Betrachtungsweise des Lärmbildes in der Samtgemeinde Sottrum. So sind in dem von IPW-Planer Ralf von Wittich vorgestellten Gutachten nur die Hauptverkehrsstraßen – Autobahn 1, Bundesstraße 75 und Bundesstraße 215 – erfasst worden, nicht aber die Eisenbahnlinie. Ein Umstand, der Hans-Jürgen Brandt zur kritischen Nachfrage veranlasste. „Die Eisenbahnlinie kommt überhaupt nicht zum Tragen, das fehlt in diesem Entwurf. Der Eisenbahnlärm ist hier aber permanent und das ist ein Problem“, monierte der Sozialdemokrat. Parteifreund Klaus Dreyer ergänzte: „Nach Ansicht der SPD-Fraktion ist die Lärmbelastung besonders durch die A 1, die B 75 und die Einsbahnlinie sehr groß, sodass durchaus Handlungsbedarf gegeben ist.“

Gutachter Ralf von Wittich verwies in diesem Zusammenhang auf den gesondert von den Straßen zu betrachtenden „Lärmaktionsplan Schiene“ des Eisenbahn-Bundesamtes, der die Lärmsituation auf allen Haupteisenbahnstrecken des Bundes beleuchtet. Dieser habe in die Bewertung nicht mit einfließen können, erklärte der Ingenieur. In dem von IPW erarbeiteten Entwurf ist indes – neben der kartografischen Darstellung der Samtgemeinde Sottrum – auch die Zahl der vom Lärm betroffenen Anwohner in den verschiedenen Lärmpegelklassen ermittelt worden. Ziel der EU sei es, mit dem Lärm-Gutachten die Lärmbelastung der Bevölkerung mit einheitlichen Verfahren zu bewerten und zu bekämpfen.

In der Samtgemeinde Sottrum hat es in der Vergangenheit bereits einige Maßnahmen gegeben, um die Lärmbelastung zu verringern. So war Lärmvorsorge im Zeitraum von 2009 bis 2012 im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der Autobahn 1 zwischen Hamburg und Bremen mit dem Bau von Lärmschutzwänden auf beiden Seiten und dem Einbau von speziellen Asphaltdeckschichten getätigt worden. Nach den Berechnungen des Planungsbüros sind 700 Menschen – 200 in Reeßum und 500 Sottrum – einem dauerhaften Schalldruckpegel von 55 bis 65 Dezibel (dB/A) ausgesetzt. Dies entspreche einem TV in Zimmerlautstärke oder einem Rasenmäher in zehn Metern Entfernung und sei ungefährlich. Hohen und sehr hohen Belastungen ab 65 dB/A sei derweil in der Samtgemeinde Sottrum niemand ausgesetzt, heißt es in dem Entwurf. Nach dem positiven Beschluss durch den Sottrumer Fachausschuss soll der Entwurf des Lärmaktionsplanes für einen Monat öffentlich ausgelegt werden. Bürger haben in dieser Zeit die Gelegenheit, ihre Bedenken zur Lärmsituation vorzutragen und Anregungen für eine Verbesserung der Lage zu geben.

Diese sollen laut Verwaltung abgewogen und eventuell in den endgültigen Lärmaktionsplan eingepflegt werden. Die Beschlussfassung ist für November 2018 geplant. Der beschlossene Entwurf ist dann dem Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz zu übergeben. Auf Initiative der SPD-Fraktion sollen die Träger der Straßenbaulast und der Eisenbahnlinie aufgefordert werden, weiter an der Verringerung des Lärmproblems zu arbeiten. „Nur damit hätten wir die Möglichkeit, auf unsere Politiker in Bund und Land einzuwirken, wobei Lars Klingbeil schon etliche Bemühungen unternommen hat, dass nachhaltige Maßnahmen erfolgen“, erklärte Klaus Dreyer.