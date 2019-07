In einigen Gebieten im Landkreis Verden hat es schon einen Glasfasernetzausbau gegeben. Das sorgt für eine gute Lage in dieser Region. Denn laut André Schubert, Experte beim Landkreis, ist das im Augenblick die schnellste Technik, die zur Verfügung steht. (Jan Woitas/dpa)

In Deutschland ist schnelles Internet nicht selbstverständlich. Auch in Zeiten der Digitalisierung gibt es noch viele Orte und Flecken mit schwachem Zugang zur Onlinewelt. Ebenso betroffen sind Gewerbegebiete: Das geht aus Informationen des Bundesverkehrsministerium hervor. Laut den Angaben aus diesem Ministerium gelten circa 35 Prozent, 21 745 von bundesweit 62 074 Gewerbegebieten, als unterversorgt. Dort ist die maximale Internetgeschwindigkeit schlechter als 50 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). Die Situation im Landkreis Verden sei dagegen wesentlich rosiger zu bewerten, wie der Landkreis Verden auf Nachfrage mitteilt.

„Wir haben im Landkreis Verden eher ein geringeres Problem. In den meisten Gewerbegebieten haben wir hier über 50 Mbit/s“, berichtet André Schubert, der beim Landkreis Verden für das Thema Breitbandausbau zuständig ist. Zugute komme der Region hierbei, dass sich Telekommunikationsunternehmen überwiegend für einen eigenwirtschaftlichen Glasfasernetzausbau (FTTH-Ausbau) entscheiden. „Das ist im Augenblick die schnellste Technik, die zur Verfügung steht, und meiner Meinung nach wird das auch mindestens die nächsten zehn bis 20 Jahre so sein. Ich kann mir zurzeit auch nichts Besseres vorstellen“, sagt Schubert.

Gewerbegebiete im Landkreis Verden, die mit Glasfasernetz ausgestattet sind, gibt es also genug. Exemplarisch nennt Schubert dafür die Siemensstraße in Verden, die Max-Planck-Straße in Verden, das Gebiet Finkenberg in Verden, Verden-Nord, Oyten oder den Bahnhof in Ottersberg. Und: „Für andere liegen Ausbauplanungen vor.“ Wenig Handlungsbedarf soll zudem in der Stadt Achim bestehen. „Im Großen und Ganzen, gerade in den Bereichen Achim-Ost und Baden-Uesen, besteht die Möglichkeit zu schnellem Internet“, berichtet Martin Balkausky, Wirtschaftsförderer der Stadt Achim. Er ist zudem bemüht, bestehende Lücken zu schließen. „Wir sollten einen gewissen Standard haben. Das ist sowohl für Unternehmen als auch Leute in privaten Haushalten wichtig.“

Zwei Sorgenkinder

Größere Optimierungen sind in anderen Gemeinden notwendig. Dabei fallen Schubert sofort zwei Orte ein. „Thedinghausen und Kirchlinteln gehören zu den Sorgenkindern. Da liegt die Geschwindigkeit des Internets meistens unter 30 Mbit/s“, skizziert der Landkreis-Mitarbeiter. Gestützt werden seine Aussagen von Frank Bielefeld, insgesamt sieht der Wirtschaftsförderer der Samtgemeinde Thedinghausen die Lage in den dortigen Gewerbegebieten jedoch weniger kritisch. „Nach oben hin ist immer Luft. Ich würde aber sagen, dass wir da akzeptabel aufgestellt sind“, sagt Bielefeld. Für ihn muss der Breitbandausbau deshalb zunächst in anderen Gebieten vorangehen. „Wir nehmen den Fördertopf für reine Gewerbegebiete nicht in Anspruch und investieren in die breite Fläche. An anderen Stellen ist es dringlicher, teilweise kommen Haushalte in Thedinghausen nur mit 7 Mbit/s ins Internet. Man kann nicht alle Baustellen gleichzeitig versorgen.“ Genügend Steigerungspotenzial gibt es ebenfalls in der Gemeinde Langwedel, so beschreibt Schubert die Situation in deren Gewerbegebieten als „nicht hervorragend.“ Der Landkreis Verden möchte seinen Teil zu weiteren Verbesserungen in Sachen Internet beitragen. „Im Vergleich zu anderen Landkreisen sind wir gut versorgt. Aber darauf wollen wir uns nicht ausruhen. Momentan bereiten wir wieder Förderanträge für unterversorgte Schulen und Privathaushalte vor“, erzählt Schubert.

Gesetzliche Neuregelung

Die Verantwortung des Landkreises hat sich durch eine gesetzliche Neuregelung erhöht. Denn nachdem das Förderinstrument Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) ausgelaufen ist, müssen die Förderanträge laut der Richtlinie des Programms von 2019 zukünftig vom Landkreis gestellt werden – nur über diesen Weg greift die Co-Finanzierung. Hierbei müssen Gemeinden 25 Prozent der Infrastrukturprojekte aus eigener Tasche bezahlen, 50 Prozent der Kosten leistet der Bund und 25 Prozent das Land. Das berichtet Bielefeld, der die Zusammenarbeit mit dem Landkreis lobt. „Wir erhalten eine sehr gute Unterstützung“, sagt der Wirtschaftsförderer aus Thedinghausen. Er plädiert zugleich für eine einfachere und schnellere Umsetzung. „Es dauert ziemlich lange, bis das Förderverfahren durchlaufen ist. Bis dann der Spatenstich erfolgt ist und es beim Kunden ankommt, vergehen oft drei bis vier Jahre. Das ist nicht befriedigend.“ Geklagt werden muss im Landkreis Verden trotzdem nicht. Dort, das sagt Experte André Schubert, bestehen bei der Internetversorgung in den Gewerbegebieten geringere Probleme.