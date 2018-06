Rund zwei Millionen Euro kostet die Gebäudeerweiterung am Gymnasium am Markt in Achim. (hake)

Landkreis Verden. Die Rückkehr vom G8- zum G9-Abitur wird dazu führen, dass der letzte G8-Jahrgang sein Abitur im Schuljahr 2018/19 ablegen wird, sodass ab dem Jahr 2020/21 an den Gymnasien im Landkreis Verden mit neun statt mit acht Jahrgängen gerechnet werden muss. Das geht aus einer Mitteilungsvorlage hervor, mit der sich der Schul- und Sportausschuss des Landkreises am Montag, 11. Juni, ab 17 Uhr im Domgymnasium Verden beschäftigen wird. In der Schulträgerschaft des Landkreises befinden sich das Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium (Cato), Gymnasium am Markt (GamMa), Gymnasium am Wall (GaW) und Domgymnasium (Dog). Hinzu kommt noch das Mittelstufengymnasium im Flecken Ottersberg, welches sich auch in der Trägerschaft des Kreises befindet.

Obwohl alle Gymnasien mit Ausnahme der im Jahr 2006 gegründeten Gymnasien GamMa und Ottersberg vor der Einführung des G8 im Jahr 2004 schon G9-Gymnasien waren, reichen in den meisten Fällen die vorhandenen Räume im Vergleich zum früheren G9-Betrieb nicht mehr aus. Im Landkreis Verden ergibt sich ein Raumbedarf von 22 bis 24 weiteren allgemeinen Unterrichtsräumen und Fachunterrichtsräumen, schreibt die Verwaltung.

Unabhängig davon, dass der Kreistag im Haushaltsjahr 2018 die Mittelbereitstellung für die G9-Fähigkeit des GamMa beschlossen hat, könne nicht davon ausgegangen werden, dass die anderen Gymnasien ohne die Ausweitung der räumlichen Kapazitäten oder der Einschränkung ihrer Zügigkeit den G9-Betrieb gewährleisten können. Probleme zeichnen sich hier beim Dog und GaW ab, kündigt die Verwaltung an.

Für die Gymnasien in der Schulträgerschaft des Landkreises sind laut Vorlage folgende Arbeiten geplant (Cato: ausreichend Räume vorhanden): GamMa: zusätzlicher Raumbedarf. Die Kosten für die geplante Gebäudeerweiterung liegen bei zwei Millionen Euro. GaW: zusätzlicher Raumbedarf. Die Kosten für geplante Gebäudeerweiterung liegen bei etwa 2,2 Millionen Euro. Dog: Eine Gebäudeerweiterung ist aus städtebaulichen Gründen nur schwer oder gar nicht zu realisieren. Derzeit finden Gespräche mit der Stadt Verden statt.

Zukünftig wird es durch den Wegfall der Haupt- und Realschulen nur noch Übergänge zu den Oberschulen, Integrierten Gesamtschulen und den Gymnasien geben. Für die letztgenannte Schulform ergab sich in den vergangenen fünf Jahren eine durchschnittliche Übergangsrate von 46 Prozent. Bei 1322 Schülerinnen und Schülern pro Jahrgang würde dieser Wert zu 608 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten führen, was bei der nach dem Klassenbildungserlass vorgegeben Klassenstärke von 30 Schülerinnen und Schülern zu 21 Klassen (Gesamtzügigkeit) führt, heißt es in der Mitteilungsvorlage. Somit lasse sich der Grundsatz aufrechterhalten, dass es sowohl in der Stadt Verden als auch in der Stadt Achim durchschnittlich jeweils zehn Züge und weiterhin in Ottersberg zwei Züge geben wird.