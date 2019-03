Der Bauzaun steht, die Vorbereitungen sind getroffen: Nun soll das Gymnasium am Markt auf Kosten des Landkreises für rund zwei Millionen Euro vergrößert werden. (Braunschädel)

Lange mussten die Schüler und Lehrer des Gymnasiums am Markt (GamMa) auf den Startschuss warten, an diesem Dienstag sollen nun aber endlich die Arbeiten für die Erweiterung des Schulgebäudes beginnen. „Der Bauzaun ist aufgestellt und kleinere Nebengebäude wurden bereits zum Freimachen des Baufeldes abgerissen“, teilt Gerd Blome vom Gebäudemanagement des Landkreises Verden auf Nachfrage mit. Darüber hinaus wurde bereits die Baustellenzufahrt über die Asmusstraße mit einem einseitige Halteverbot versehen, damit schwerer Lkw-Verkehr zu der Baustelle problemlos möglich ist.

Die Schule soll, wie berichtet, einen Erweiterungsbau bekommen, um nach der Wiedereinführung des Abiturs nach 13 Schuljahren den steigenden Schülerzahlen gerecht werden zu können. „Der Vorteil unserer Schule, es ist gemütlich und klein, ist auch unser Nachteil. Für die Umstellung auf das G9- System mit ein Jahr längerer Gymnasialzeit reichen unsere Räume nicht aus. Daher muss gebaut werden“, heißt es von der Schule selbst.

Als reines G8-Gymnasium geplant

Das Gebäude wurde nämlich im Jahr 2006 als reines G8-Gymnasium geplant und in Betrieb genommen. Dementsprechend begrenzt ist das Raumangebot dort bereits jetzt. Insgesamt benötigt das Gymnasium schätzungsweise Platz für 100 zusätzliche Schüler. Nach Berechnungen des Landkreises fehlen an der Schule somit insgesamt acht Räume. Dieser Fehlbedarf soll mit dem Anbau nun behoben werden. In den zweigeschossigen Bau entstehen insgesamt sechs allgemeine Unterrichtsräume mit einer Größe von je 60 Quadratmetern und zwei Fachunterrichtsräume mit je 80 Quadratmetern.

Die Kosten für die Baumaßnahme wurden mit zwei Millionen Euro im Haushalt des Landkreises Verden veranschlagt. Zunächst soll der aktuell bestehende Mensatrakt erweitert werden, da hiervon nämlich Teile für die neuen Unterrichtsräume abgezwackt werden müssen. Als flächenmäßigen Ausgleich bekommt die Mensa dann aber einen Wintergarten zur Seite der Asmusstraße. Fertig werden muss der Erweiterungsbau trotz der anfänglichen Verzögerungen spätestens im Jahr 2022.

Bereits im Dezember des Jahres 2016 hatte der Schulausschuss des Kreises das Bauprojekt abgenickt. Ursprünglich sollte eigentlich bereits zum Ende des Sommers 2018 mit den ersten Arbeiten begonnen werden. Aufgrund eines schleppenden Bauantragsverfahrens und strengeren Brandschutzauflagen sei es nach Angaben von Blome jedoch zu Verzögerungen gekommen – so lag die Genehmigung des Bauantrags erst im Oktober vergangenen Jahres vor.

Sanierung des Daches erforderlich

Im Verlauf der Planungen wurde außerdem festgestellt, dass neben dem Erweiterungsbau der Schule auch eine umfangreichere Sanierung des bestehenden Daches erforderlich sein wird. Wie Blome im Oktober vergangenen Jahres in der Sitzung des Schul- und Sportausschusses erklärte, sei es durch mangelnde Dämmung und Lüftungsvorrichtungen zu Kondenswasserbildung und dadurch zu Schäden an der Substanz gekommen. Mit den geplanten Sanierungsmaßnahmen werde dies künftig ausgeschlossen. Die Mehrkosten für diese Dachsanierung wurden auf 550 000 Euro geschätzt und für die Haushalte 2019 und 2020 zusätzlich eingeplant.

Weil im Zuge des Neubaus das Dach saniert wird, mussten die Fahrradständer verlegt werden. Der Bauzaun war Anfang des Monats aufgestellt worden, daher musste auch die Tür von der Cafeteria zum Parkplatz geschlossen werden. Zuvor wurde schon ein Container als Ausweichquartier für die Geräte der Hausmeister auf dem Gelände aufgebaut. Denn die bisher genutzte Garage muss dem Bau weichen.