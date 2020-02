24 Schüler leicht verletzt

Gymnasium in Ottersberg evakuiert

Lars Köppler

Noch ist nicht klar, was die Evakuierung des Gymnasiums in Ottersberg ausgelöst hat, es könnte ein Deo gewesen sein. Aber: 24 Schüler haben am Freitag leichte Verletzungen erlitten.