Landkreis Verden. In Achim ist es vor Kurzem noch einmal gut gegangen: Als ein Anwohner früh morgens zufällig aus dem Haus blickte, sah er, dass sein VW Multivan von seinem Grundstück gefahren wurde. Da er daraufhin nicht zögerte und sofort den Notruf wählte, kam der Dieb, wie berichtet, zum Glück nicht weit. Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz stellt jedoch nach eigenen Angaben seit Oktober 2017 eine Häufung von Autodiebstählen fest. In den meisten Fällen machten sich die Diebe in den Nachtstunden an den hochpreisigen Fahrzeugen zu schaffen. Das hohe Entdeckungsrisiko scheinen sie dabei in Kauf zu nehmen. „Sie schrecken nicht davor zurück, mitten in Wohngebieten zuzuschlagen und die Autos aus den Carports zu stehlen, während die Eigentümer sich nebenan im Haus befinden“, erklärte die Polizei.

Im Landkreis Verden verzeichnete die Polizei seit Oktober 2017 elf Pkw-Diebstähle. Der VW Multivan scheint bei den Dieben sehr beliebt zu sein, er ist im hiesigen Bereich das derzeit meistgestohlene Fahrzeug. Aber auch Pkw der Marken BMW, Mercedes und Audi sind laut Polizei begehrt. Dies nimmt das Präventionsteam der Polizei zum Anlass, einige Tipps zu geben, um es den Tätern möglichst schwer zu machen. So ließen sich Täter beispielsweise von mechanischen Sicherungen wie einer Lenkradsperre abschrecken. Autofahrer sollten im Idealfall eine abschließbare Garage nutzen oder ihr Auto zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen abstellen. Das Lenkradschloss sollte immer eingerastet sein. Da Autodiebe auch in Häuser oder Wohnungen einbrechen, um an die Fahrzeugschlüssel zu gelangen, rät die Polizei, Haus- und Fahrzeugschlüssel nicht in der Diele oder an einem Schlüsselbord nahe der Tür aufzubewahren. Weitere Hinweise gibt es auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.