An der Ueser Brücke wird in der kommenden Woche mal wieder gearbeitet. (Björn Hake)

Autofahrer, die in der kommenden Woche die L 156 befahren und die Weserbrücke zwischen Uesen und Thedinghausen überqueren müssen, sollten sich auf Verzögerungen einstellen. Denn dann stehen die von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bereits angekündigten und verschobenen Restarbeiten am Bauwerk an. Bis auf jene Restarbeiten an den Dehnprofilen seien die Instandsetzungsarbeiten an den Brücken abgeschlossen worden, hat die Behörde mit Sitz in Verden nun am Donnerstag mitgeteilt.

Bitte um erhöhte Aufmerksamkeit

Von Montag, 29. Januar (8 Uhr), bis „voraussichtlich“ einschließlich Donnerstag, 1. Februar, sollen die Arbeiten zum Austausch der schadhaften Dehnprofile der Übergangskonstruktionen an der Weserbrücke und die Reparatur der nördlichen Übergangskonstruktion der Flutbrücke erfolgen. „Hierfür sind dann erneut halbseitige Sperrungen mit Ampelregelung auf Teilen der Brücke erforderlich“, heißt es von der Behörde, die um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich bittet.

Die Arbeiten an der Brücke hatten bereits im November 2016 begonnen. Die gesamte Baumaßnahme, die rund 600 000 Euro kostet, sollte ursprünglich bis zum Spätsommer 2017 dauern. Im November vergangenen Jahres hieß es dann, dass die jetzt anstehenden Arbeiten wie der Austausch der schadhaften Dehnprofile nur bei niedrigen Temperaturen durchführbar seien, da die Längenausdehnung des Brückenbauwerkes dann am geringsten ist. „In diesem Zustand weisen die konstruktionsbedingten Fugenspalten das größtmögliche Öffnungsmaß auf“, erklärte die Behörde.