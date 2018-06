Achim. Nun beginnen, wie berichtet, die Wartungsarbeiten im Hallenbad Achim. Daher bleibt das Bad an der Bergstraße mit Beginn der Sommerferien von Donnerstag, 28. Juni, bis einschließlich 26. Juli geschlossen. Ein Freibadbesuch als Alternative ist auch nicht möglich, da das Bad umgebaut wird. Bis zum Ferienende gibt es nach den Wartungsarbeiten im Hallenbad dann noch fünf Termine – 1. August, 2. August, 3. August, 6. August und 8. August, jeweils von 10 bis 12 Uhr (Treffpunkt 9.45 Uhr an der Kasse) – für die Abnahme von Schwimmabzeichen in Silber und Gold. Dafür ist eine Anmeldung nicht erforderlich. Der Schwimmausweis ist aber mitzubringen. Neben dem Eintrittspreis von 1,80 Euro fallen keine zusätzlichen Kosten an. Die Voraussetzung ist das Schwimmabzeichen Bronze.