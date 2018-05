Direkt vor der Sitzung des Sportausschusses am Dienstagabend haben sich dessen Mitglieder einen Eindruck von den Bauarbeiten am Freibad verschafft. Insbesondere die bereits montierten Edelstahlplatten am großen Becken fielen ihnen ins Auge. (Sebi Berens)

Achim. Die Kernaussage von Gutachterin Kim Adam ist überdeutlich: "Wenn Sie nicht der gutachterlichen Empfehlung folgen wollen, die wirtschaftlichste Variante zu wählen, dann lassen Sie keinesfalls alles so. Nehmen Sie die Konsensvariante." Diesen Rat hatte sie am Dienstagabend den Mitgliedern des Achimer Sportausschusses mit auf den Weg gegeben, dessen Ziel ein Bäderkonzept für die Stadt sein soll (wir berichteten). Nun ist der erste Schritt erfolgt: eine zum Teil schonungslose Bestandsaufnahme, die in drei möglichen Zukunftsszenarien gipfelt. Die vielleicht wichtigste Erkenntnis des Gutachtens: Das Hallenbad an der Bergstraße ist das Sorgenkind.

Sorgen kamen während der Diskussion über die Mitteilungsvorlage der Stadtverwaltung – einen Beschluss soll es spätestens im Herbst geben – genügend zum Vorschein. Am meisten die, dass die Stadt solch ein Bäderkonzept schon längst gebraucht hätte. "Bisher haben wir nämlich nur Einzelentscheidungen getroffen", fasste Fachbereichsleiter Steffen Zorn das Dilemma zusammen, das auch einige Ausschussmitglieder in der verlorenen Zeit sehen. Aber: Die Bäder stehen in Abhängigkeiten zueinander. Während das kleine Hallenbad in Uesen sozusagen außen vor ist, weil es laut Gutachterin eine eigene Bestimmung und mit dem Verein einen eigenen Betreiber hat sowie ein "Nullsummenspiel" darstellt, rät sie daher, ab 2019 nicht länger das Hallen- und das Freibad parallel zu betrieben. "Wenn das eine auf ist, ist das andere zu und andersherum", empfahl sie.

Ditzfeld: Harte Kämpfe um Preise

Bürgermeister Rainer Ditzfeld ("Es ist ein Luxus, dass wir uns drei Bäder leisten") schwor die Vertreter im Ausschuss schon mal auf harte Kämpfe ein, was die Eintrittspreise angeht. Denn erklärtes Ziel der Stadt sei es, die drei Bäder am Leben zu erhalten und damit das gelingen kann, müsse "ein unternehmerisches und nachhaltiges Konzept" her, wie seine Mitarbeiterin Kirsten Jäger ausführte. Sie erklärte, dass auch das Bäderteam von einigen Zahlen und Fakten in der Bestandsaufnahme überrascht worden sei.

Denn insbesondere dem Hallenbad stellte Gutachterin Adam kein sehr gutes Zeugnis aus. "Es fehlen alle Dinge, mit denen man als Quersubventionierung den defizitären Badbetrieb ausgleichen kann", sagte Kim Adam. So gebe es weder eine Sauna, noch Wellness, Therapien oder Massagen. Auch biete die Stadt als Betreiber keine Kurse an. "Gut, dafür haben Sie aber die gewerblichen Nutzer", sagte sie. Das Marketing fürs Achimer Bäderwesen existiere kaum, auf der anderen Seite habe sie "top geführte Anlagen mit einer top Sauberkeit" gesehen. Während mit dem Neubau des Freibads, das im Jahr 2019 wieder öffnen soll, Achim "der große Wurf" gelungen sei, seien etwa die diversen Öffnungszeiten des Hallenbads zu wenig verlässlich.

Im negativen Bereich präsentiert sich laut Gutachten die sogenannte Kapazitätsauslastung im Hallenbad – sie liegt bei nur 35 Prozent zwischen 8 und 14 Uhr. Damit sei das Schulschwimmen beispielsweise unterrepräsentiert. Außerdem kam zur Sprache, dass es lediglich 20 Frühschwimmer gebe, die zusammengenommen für 800 bis 1000 Badbesuche pro Jahr sorgen. "Es sind meistens die gleichen Leute", sagte auch Kirsten Jäger.

Während die Gutachterin der Stadt für die Bäderbetriebskosten ein gutes Zeugnis ausgestellt hat, sieht sie die Einnahmeseite zu schlecht ausgenutzt. Im bundesdeutschen Schnitt bezuschussen Kommunen einen Badegast mit sieben Euro, in Achim sind es 13 Euro. "Die Preise sind seit mehr als zehn Jahren nicht erhöht worden", stellte Kim Adam fest und auch, dass Vergünstigungen von bis zu 75 Prozent "natürlich tödlich sind". Für eine Bahnstunde nehme Bremen etwa 70 bis 100 Euro, in Achim kostet sie zehn Euro. Die Eintrittspreise sollten mindestens um 50 Cent auf vier Euro sowie (ermäßigt) von 1,80 auf 2 Euro angehoben werden, rät Adam. Darüber – und auch über eine mögliche Stelle fürs Personal mehr – werden die Fraktionen nun beraten. So das Konzept dann steht, soll es die nächsten Jahre regelmäßig überprüft und, falls notwendig, angepasst werden.