Schulen und Vereine müssen sich ein wenig länger als geplant gedulden, ehe sie in Hallenbad können. (Björn Hake)

Derzeit laufen die planmäßigen Revisionsarbeiten im Achimer Hallenbad, die in der kommenden Woche abgeschlossen sein sollten. Doch mit der geplanten Öffnung des Bades am 15. August für die Schulen und Vereine wird es nichts. Wie Steffen Zorn, Fachbereichsleiter Bauen und Stadtentwicklung der Stadt Achim, am Mittwoch auf Nachfrage sagte, hätte ein entdeckter Fliesenschaden dazu geführt, dass das Bad erst am Montag, 19. August, seine Türen öffnen kann.

Es seien einige der Fliesen lose, die sich im Übergang vom Beckenboden zur Wand befinden und daher müsse die Stadtverwaltung nun den Schaden erst mal aufnehmen und ihn beseitigen. „Die Fliesen befinden sich im Randbereich“, erklärte Zorn. Erst vor zwei Jahren waren die Bodenfliesen des Schwimmerbeckens neu verlegt worden, daher könne die Stadt laut Zorn eventuell auf die Gewährleistung pochen.

Wie in der Stadt Achim bisher üblich, öffnet das Hallenbad zunächst nur fürs Schulschwimmen und für die Vereine. Die Öffentlichkeit kann das Hallenbad dann wieder nutzen, sobald das neu konzipierte Freibad geschlossen hat. Das dürfte im September der Fall sein, wann genau die Freibadsaison dann aber für beendet erklärt wird, ist auch vom Wetter abhängig.