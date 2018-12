Die Polizisten der zivilen Streife müssen beide das Vergehen eines Verkehrsteilnehmers gesehen haben, damit der Augenbeweis gültig ist. (Michael Braunschädel)

Die Temperaturen liegen an diesem Dezembermorgen knapp über dem Gefrierpunkt. Der Himmel ist bewölkt und grau. In der Achimer Polizeidienststelle bereiten sich die Beamten Petra Sauer und Tom Bölter (Namen geändert) auf ihre Schicht vor. Ein letzter Schluck Kaffee, dann geht es zum Auto. Als zivile Streife fährt das Duo die nächsten Stunden durch sein Einsatzgebiet – auf der Suche nach Handysündern und anderen Vergehen, die sich Verkehrsteilnehmer leisten.

„Man weiß nie, was einen erwartet. Jede Schicht ist anders“, sagt Tom Bölter, als er und seine Kollegin vom Gelände der Polizeidienststelle fahren. Keine fünf Minuten unterwegs auf der Obernstraße Richtung Am Schmiedeberg, kommt Sauer und Bölter schon der erste Autofahrer entgegen – das Handy gut sichtbar am Ohr. Petra Sauer fragt Bölter: „Hast du den gesehen?“ Er bejaht, wendet das unscheinbare Auto auf der Straße und fährt dem Wagen mit Emsländer Kennzeichen hinterher. „Es ist wichtig, dass wir beide den Verstoß gesehen haben“, erklärt er. Da keine Fotos oder Videos auf Streife aufgenommen werden, zählt nur der Augenbeweis der Polizisten.

Entsprechend der Verkehrssituation folgt Bölter dem Auto Richtung Ueser Kreuzung – den Emsländer immer fest im Blick. Erst hinter Lunsen holen sie ihn ein. Petra Sauer hält die weiß-rote Polizeikelle aus dem Fenster und signalisiert dem Fahrer, ihnen zu folgen. Aus Erfahrung weiß sie: „Manchmal versuchen die zu fliehen. Dann müssen wir noch einmal hinterher.“

Doch sie haben Glück. Der Emsländer folgt ohne Widerstand in das nahe gelegene Gewerbegebiet. Schnell stellt sich heraus, dass der Fahrer Schwede ist. Da er den Verstoß zugibt, steht die Frage nach der Strafe im Raum. Hierfür gibt es ein spezielles Prozedere, sagt Petra Sauer: „Wir müssen mit dem Landkreis Verden Rücksprache halten, weil dieser für das Bußgeldverfahren zuständig ist. Wir als Polizei arbeiten nur zu.“

Eigentlich wird von ausländischen Fahrern eine Sicherheitsleistung eingefordert. Doch der Schwede kommt mit 100 Euro und einem Punkt beim Verkehrszentralregister davon. Da er einen Zweitwohnsitz in Deutschland hat, wird ihm der Bußgeldbescheid mit der Post zugesandt.

Die Unfallstatistik zeigt, wie wichtig Verkehrskontrollen sind. 2017 war das Nichteinhalten des Sicherheitsabstandes die häufigste Unfallursache im Kreisgebiet. 810 registrierte Fälle gingen bei der Polizeiinspektion Verden/Osterholz ein. Es gibt keine konkreten Zahlen darüber, wie oft die Handynutzung am Steuer die Ursache für Verkehrsunfälle ist. „Der Unfallfahrer gibt das meist nicht zu. Wenn der Unfall keine schweren Folgen hatte, werten wir die Handys auch nicht aus, weil dafür die rechtliche Handhabe fehlt“, erklärt Marcus Neumann, Unfallanalytiker der Polizei.

Nachdem der Schwede aus der Kontrolle entlassen wurde, geht es auch für Petra Sauer und Tom Bölter weiter. Über Thedinghausen und Riede führt sie ihr Weg wieder nach Achim. Bölter vermutet: „Hier werden wir wohl mehr Glück haben.“ An der Ueser Kreuzung fällt den Beamten das nächste Vergehen auf – eine Autofahrerin, die unterwegs ihr Smartphone bedient. Erneut hält Sauer die Kelle aus dem Fenster und signalisiert der jungen Fahrerin, den Polizisten zu folgen. An der nächsten Bushaltestelle erfolgt die Kontrolle. Sie gibt zu, an der roten Ampel kurz eine Nachricht getippt zu haben. In wenigen Tagen erhält auch sie einen Bußgeldbescheid.

Die weitere Schicht der beiden Polizeibeamten verläuft ruhig. Neben einigen Funkmeldungen, darunter eine Fahndung und mehrere Bagatellunfälle, erwischen sie noch einen Verkehrssünder in Uphusen. Unangeschnallt und mit Zigarette in der Hand, erwartet den älteren Herren ein Bußgeld in Höhe von 30 Euro. Ganz einverstanden zeigt er sich nicht, nimmt die Strafe aber hin.

Wieder im Auto, erreicht Tom Bölter und Petra Sauer der nächste Funkspruch: Ein Ziegenbock versucht in das Haus eines Mannes einzudringen. Solche kuriosen Einsätze kämen öfter vor, sagen die Polizisten. Doch diesen Fall überlassen sie den Kollegen. Bölter schmunzelt und erzählt: „Es gibt nichts, was es nicht gibt.“