Mitglieder der Rentnergang und Auszubildende der Firma Brema bereiten den Boden für die Aussaat der Blühmischungen vor. (Fotos: Björn Hake)

Oyten. Da scheint sich eine langfristige Zusammenarbeit zu entwickeln: Nachdem Auszubildende der Oytener Firma „Brema Marketing“ im vergangenen Jahr gemeinsam mit der Rentnergang zahlreiche Nistkästen und Insektenhotels in Sagehorn angebracht hatten, sind die beiden Gruppen nun am Mittwoch wieder gemeinsam für den Naturschutz der Gemeinde Oyten im Einsatz gewesen. Dieses Mal im zweiten Zuhause der Rentnergang: der Oyter Heide. Dort soll ein Blühstreifen mit einer Größe von rund 800 Quadratmetern entstehen – und bei den Vorbereitungsarbeiten hieß es für alle Beteiligten, kräftig mit anzupacken.

Ausgestattet mit Harken bearbeiten die sechs Mitglieder der „Wühlmäuse“ und die drei teilnehmenden Auszubildenden des in Oyten ansässigen Import- und Handelsunternehmens den Boden. „Wir harken die Sole um und entfernen das Unkraut“, erklärte Erhart Hopert von der Rentnergang in einer Arbeitspause. Der Bauhof hatte zuvor bereits mit großem Gerät das Gras abgetragen. Zu tun gab es trotz der Vorarbeiten noch genug. Im vergangenen Jahr hatte Brema der Rentnergang vor allem durch die Finanzmittel für die Vogelbrutstätten und Insektenrückzugsorte geholfen, dieses Mal war viel mehr der körperliche Einsatz der Auszubildenden gefragt.

Mischung von Saatsorten

„Es ist auf jeden Fall eine Abwechslung zum Arbeitsalltag vorm Computer“, merkte Caroline Cassens an, die gemeinsam mit ihren Kollegen Steffen Harms und Armin Köhn den Altersschnitt der Arbeitsgruppe deutlich herabsenkte. Das Trio wird wahrscheinlich auch dabei sein, wenn Anfang Mai auf der vorbehandelten Fläche gesät werden kann. Für die Saat bei Blühstreifen gibt es laut Hopert zwei Möglichkeiten, entweder eine kurzfristige oder eine langfristige Lösung. Bei ersterer blüht die Saat nur für ein Jahr, bei letzterer für fünf Jahre. „Wir haben uns für eine Mischung von beiden Sorten entschieden“, erklärte Hopert. Den einen Teil bekommen die „Wühlmäuse“ von der Unteren Naturschützbehörde zur Verfügung gestellt, den anderen von der Firma Brema gespendet. „Auch für uns ist es der erste Versuch mit einem Blühstreifen und wir sind sehr gespannt, wie es dann aussehen wird“, sagte Hopert, der auf eine farbenfrohe Pflanzenpracht hofft. Gesät werden lediglich die Samen von heimischen Blumen. Man müsse darauf achten, nicht irgendeine beliebige Saat zu nehmen, denn nur die Pflanzen, die auch in der Gegend ohnehin wachsen, würden auch von den Tieren angenommen werden. Es ist nicht das einzige Projekt der Rentnergang in der Oyter Heide in diesem Jahr. Am Eingang von der Straße Am Berg haben die ehrenamtlich tätigen Senioren in diesem Jahr bereits eine Schranke aufgestellt. In Sichtweite davon steht seit einigen Wochen zudem ein Storchennest, welches von den „Wühlmäusen“ gebaut wurde. Nur auf einen ersten tierischen Mieter wird noch gewartet. „Eigentlich ist jetzt die Zeit dafür“, hofft Hopert, dass das geschaffene Angebot in nächster Zeit auch genutzt wird. Bald soll auch die Sitzgruppe in der Heide eingeweiht werden, für die die Rentnergang Fördergelder von der Volksbank erhalten hatte.

Langweilig wird es der Gruppe also nicht werden. „Schon mit dem Standardprogramm sind wir gut ausgelastet“, betonte Hopert. Dazu zählen unter anderem die Pflege von angelegten Hecken und das Reinigen der inzwischen übers ganze Gemeindegebiet verteilten Nistkästen. Solche Projekte außerhalb der Reihe, wie nun etwa das Anlegen der Blühwiese, kommen dann noch zusätzlich oben drauf. Da trifft es sich doch gut, von den Brema-Auszubildenden einmal im Jahr tatkräftige Unterstützung zu bekommen.