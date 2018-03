Gleichstellungsbeauftragte Marlies Meyer (von links), Cornelia Becker, Katharina Pohl, Neina Mews, Erika Janzon und Claudia Risch haben sich beim Frauenfest in Buthmanns Hof über das Frauenwahlrecht und andere spezifische Themen unterhalten. (Björn Hake)

Fischerhude. Stühlerücken in Buthmanns Hof. Hatte die Ottersberger Gleichstellungsbeauftragte Marlies Meyer am Donnerstagabend etwa 80 Gäste zum Frauenfest in Fischerhude erwartet, sah sie sich angesichts fast doppelt so vieler Teilnehmerinnen vor ein kleines Platzproblem gestellt. Zusätzliche Tische und Stühle machten ihn dennoch möglich: Einen Frauenabend mit geschätzten 130 Teilnehmerinnen, bei dem sich die Freude über schon Erreichtes und kritische Anmerkungen die Waage hielten.

„Also – hat’s was gebracht?“ Mit dieser Frage entführte Marlies Meyer die Anwesenden im Anschluss an ihre Begrüßung in die Welt der Gesetzgebung und verlas den maßgeblichen Artikel 3, Absatz 2 des Grundgesetzes: „Frauen und Männer sind gleichberechtigt“. Dann ging sie ins Detail und zitierte den im Januar 1992 beschlossenen Zusatz: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ Dieser Satz sei eine der zentralen Säulen, bedeute er doch, dass der Staat und seine Organe in der Pflicht sind, aktiv an der Verwirklichung der Gleichberechtigung zu arbeiten. Ganz anders habe es etwa im sogenannten Dritten Reich ausgesehen, denn in der Weimarer Verfassung sei der Gleichheitsgrundsatz stark eingeschränkt worden.

Einige Errungenschaften

Als Ergebnis nicht nachlassender Forderungen stellte Marlies Meyer weitere Errungenschaften in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen: den Anspruch auf Erziehungsgeld und –zeiten, die Anerkennung dieser Zeit auf die Rentenversicherung, die deutliche Anhebung des steuerlichen Kinderfreibetrages und die Einrichtung von Frauenhäusern. Darüber hinaus erwähnte sie unter anderem die Straffreiheit von Abtreibungen, Betreuungsplätze für unter Dreijährige und die Bedeutung von Familienfreundlichkeit in vielen Unternehmen. Angesichts noch immer bestehender Defizite wies die Gleichstellungsbeauftragte darauf hin, dass Frauen seit 1977 immerhin ohne Zustimmung ihres Mannes einen Beruf ausüben und ein eigenes Konto eröffnen dürften. Gemurmel unter den Anwesenden quittierte die Vorstellung, dass diese Regelungen erst seit gut 40 Jahren existieren.

„Noch einmal zur Frage: Hat’s was gebracht?“ Mit einem klaren „ja“ hob Marlies Meyer ab auf bisher Erreichtes, beklagte aber ein noch immer bestehendes Ungleichgewicht: „Starten zum Beispiel junge Paare mit Vorstellungen von einer gleichberechtigten Aufteilung der Erwerbs- und Sorgearbeit in ein gemeinsames Leben, erfolgt bei der Geburt eines Kindes in den meisten Fällen eine Retraditionalisierung der Geschlechterrollen. Die Mutter bleibt zu Hause, und der Vater übernimmt die Rolle des Ernährers.“ Gleicher Lohn für gleiche Arbeit sei daher ein zentraler Punkt, den es dringend zu erreichen gelte, mahnte die Gleichstellungsbeauftrage weitere Fortschritte an, bevor sie an Claudia Risch und Erika Janzon übergab. Historisch gewandet stellten die beiden Forderungen für die Zukunft und gaben sich kämpferisch. „Wir Frauen haben es uns redlich verdient, das seit 1918 geltende Frauenwahlrecht, welches es uns ermöglicht, unsere Qualifikationen unter Beweis zu stellen. Nachdem wir in den Kriegsjahren dafür gesorgt haben, dass das Leben im Land aufrecht erhalten blieb, wollen wir zukünftig dazu beitragen, dieses entscheidend mitzugestalten.“

Gemeinsam gesungene Lieder, die Vorstellung eines Sprachcafés, das die Teilhabe von Migrantinnen am öffentlichen Leben erleichtern soll und die Darbietungen einer Bauchtanzgruppe aus Bremen umrahmten die jährlich stattfindende Veranstaltung. Auch der Weltgebetstag in Surinam fand Erwähnung. Als kleines Highlight erwies sich später der Auftritt von Cornelia Wolf-Becker, die als „Carolin Kebekus“ auf ihre Jugend zurückblickte und im Zusammenhang mit der "Me-Too-Debatte" beleuchtete, was damals möglich war und was nicht.

Dörte Eggers aus Achim lobte das breit aufgestellte Programm. „Wer sich für Frauenarbeit interessiert, ist hier gut aufgehoben, aber genauso gut auch in Langwedel und Thedinghausen.“