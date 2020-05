So sieht der neue Zugang zum Haupteingang und zum neuen Funktionsgebäude (im Hintergrund) des Freibads aus. (Björn Hake)

In Sachsen dürfen die Freibäder wohl noch in dieser Woche wieder öffnen – natürlich mit allen Einschränkungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt. Für das Land Niedersachsen gilt der Stufenplan, nach dem es geplant ist, dass Freibäder frühestens ab dem 25. Mai – „bei Beschränkung der Personenzahl und zusätzlicher Anforderungen an die Hygiene“ – geöffnet werden dürfen. Für das Freibad in Achim gibt es aktuell noch kein Eröffnungsdatum, was aus Sicht der Stadt als Betreiber auch deshalb schade ist, weil der zweite Bauabschnitt bis auf kleinere Restarbeiten fertig ist und die Besucher erstmals etwa die neuen Umkleiden und Sanitäreinrichtungen nutzen könnten.

Umkleidekabinen und Schränke für die Badbesucher sind endlich zeitgemäß. (Björn Hake)

Dass am und mit dem Freibad viel passiert ist, sieht nun auch, wer auf den Haupteingang zusteuert. Der befindet sich nun wieder an alter Stelle, nachdem er im vergangenen Jahr provisorisch in Richtung Kreisel verlegt worden war. Nun erwartet die Besucher ein neu und ansprechend gepflasteter Weg zum Haupteingang, der von einer Vielzahl hochwertiger Fahrradständer gesäumt ist. „Wir hoffen natürlich, dass gerade an den heißen Tagen viele Besucher mit dem Rad kommen“, sagt Steffen Zorn, städtischer Fachbereichsleiter Bauen und Stadtentwicklung, beim Vor-Ort-Termin. Er weiß nämlich nur zu gut, dass die Anwohner des Freibads einiges an Verkehr und parkenden Autos aushalten müssen, wenn das Bad gut besucht ist.

Deutlich mehr Schränke für Besucher

Direkt hinter dem neuen, schwarzen Doppelsteg-Zaun befindet sich links das hohe Drehkreuz für den Ausgang, während sich rechts das neue, schmucke Funktionsgebäude erstreckt, in dem sich nun der Kassenbereich, die Umkleiden und Spinde, Sanitärräume, der Kiosk und die Personalräume sowie ein Erste-Hilfe-Raum befinden. „Nun müssen die Besucher nicht mehr zuerst in Kleidung das Bad durchqueren“, hält Betriebsleiterin Sabine Schulz fest. Nun ist nämlich alles wie es sein sollte: Die Besucher zahlen, durchqueren ein kleines Drehkreuz und finden gleich die Möglichkeiten zum Umziehen vor. Mehr noch: „Wir haben mehr und zum Teil auch größere Schränke für Motorradhelme, außerdem Schließfächer für Wertsachen“, zählt Sabine Schulz auf. 300 Schränke seien es und damit zweieinhalb mal so viele wie vorher.

Die Becken im Achimer Freibad sind bereits gefüllt, aber noch unbeheizt. (Björn Hake)

Der Neubau, der nicht zuletzt werden seiner großen Rolltore, hinter denen sich die Schränke befinden, auffällt, ersetzt nun den alten Umkleidebereich, der am anderen Ende des Bades noch mehr wie eine Bruchbude wirkt. Und das ist er wohl auch, denn im Herbst soll er dem Erdboden gleichgemacht werden. Und diese Arbeiten sind laut Zorn in den rund fünf Millionen Euro enthalten, die der Umbau des Freibads gekostet hat. Zunächst wird dann anstelle der alten Gebäudes eine grüne Wiese den Platz einnehmen und Zorn ist bereits auf die politischen Beratungen über deren Nutzung gespannt. Schließlich gab es in der Vergangenheit immer mal wieder die Idee, im Freibad eine Fläche für Open-Air-Veranstaltungen nutzen zu können und dafür würde eine entsprechende Infrastruktur benötigt.

Während die Attraktionen wie die Spritzfiguren im Splashpark noch eingepackt sind, sind die Becken bereits mit Wasser befüllt. „Aber wir sparen uns das Heizen“, erklärt Zorn, zumal noch niemand wisse, wann das Bad in dieser Saison öffnen darf und je nach Entwicklung der Pandemie ob überhaupt. „Und dann ist es so, dass wir sicherlich nicht gleich einen Tag nach dem Okay starten könnten“, gibt Zorn zu bedenken.

Enger Austausch mit anderen Freibädern

Gleichwohl werde bereits auf den Tag X hingearbeitet, indem die Mitarbeiter Konzepte entwickeln und besprechen, wie beispielsweise die Abstandsregeln außerhalb der Becken eingehalten werden können und wie der Einlass genau geregelt wird. „Wir sind da in einer Arbeitsgruppe auch im Austausch mit anderen Freibädern“, erklärt Sabine Schulz, dass Achim über den Tellerrand schaut.

Dass kommunale Freibäder stets ein Zuschussgeschäft sind, ist für Steffen Zorn nichts Neues. Er geht aber davon aus, dass trotz eines möglichen Saisonsstarts in diesem Jahr das Minus erheblich größer ausfallen wird, zumal es ja Einlassbeschränkungen geben wird und damit Erlöse wegfallen. Auf der anderen Seite dürfte der Personalbedarf steigen, um alle Vorgaben umsetzen zu können. „Wir wollen und müssen nicht nur unsere Gäste schützen, sondern auch unsere Mitarbeiter“, betont Zorn.