Kellerbrand in Bassen. (Christian Butt)

Zu einem Kellerbrand in der Dohmstraße rückte die Ortsfeuerwehr Bassen am Freitagabend gegen 18 Uhr aus. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen hatten sich die Hausbewohner bereits ins Freie gerettet. Deshalb konnten sich die Feuerwehrleute umgehend um die Brandbekämpfung kümmern. Unter schwerem Atemschutz gingen die Einsatzkräfte in den Keller und konnten dort ein Feuer im Bereich einer Heizungsanlage zügig löschen.

Mit einem Hochdrucklüfter wurden die giftigen Rauchgase aus dem Wohnhaus geblasen. Anschließend wurde die Luft von Experten des Gefahrgutzuges des Landkreises auf mögliche Schadstoffe gemessen.

Der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Die Hausbewohner wurden kurz untersucht. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache und der entstandene Schaden sind noch unklar.