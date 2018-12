Alicia Kirsten (links) und Alexandra Görges verkauften auf dem Fischerhuder Weihnachtsmarkt im Engelskostüm Lose. Für besinnliche Stimmung sorgte zudem auch der Besuch des Weihnachtsmannes. (Björn Hake)

Große leuchtende Wegweiser zeigten jedem Neuankömmling den Weg, leichter Schneefall sorgte für die richtige winterliche Atmosphäre. Der traditionelle Weihnachtsmarkt des Künstlerdorfes Fischerhude stand am Sonntag wieder einmal an. Wie in den Jahren zuvor, versammelten sich auch dieses Mal zahlreiche Stände vor dem Bio-Feinkostladen „Brünings Scheune“, um die Besucher auf das Weihnachtsfest vorzubereiten. Darunter waren auch viele Handwerker und Ladenbetreiber aus Fischerhude selbst. Von der klirrenden Kälte des Tages ließen sich die Besucher nicht abhalten. Bereits in den Vormittagsstunden war der Platz an der Landstraße 22 gut besucht.

Wenn es eines gab, an dem die Gäste des Weihnachtsmarktes nicht leiden mussten, dann war es Hunger. Mehr als die Hälfte der Stände drehte sich um allerlei essbare Köstlichkeiten. Darunter waren auch die typischen Weihnachtsmarktstände, die Bratwürste und Pommes verkauften. Einen der größten unter diesen Imbissständen hatte „Brünings Scheune“ selbst aufgebaut. Dieser verkaufte passend zum Geschäftskonzept Kartoffeln, gebrannte Mandeln und Champignons aus biologischem Anbau. Neben diesen Imbissen konnten sich die Gäste aber auch zahlreiche Köstlichkeiten für zu Hause mitnehmen. Wie zum Beispiel beim Stand der Wesermühle. Diese bot zahlreiche Sorten von Speiseöl an. Darunter waren so ausgefallene Sorten wie Grünkohlöl und Mandel-Orangenöl.

Großes Verkaufsargument bei vielen Ständen war die hausgemachte Produktion ihrer Angebote. So wurde gerade bei dem Essen viel damit geworben, dass die Produkte aus der Region stammen. Dieses Argument erstreckte sich aber auch auf die Accessoire- und Handwerksstände. So gab es allergiefreien Schmuck und von Hand hergestellte Schnitzereien zu kaufen. Viele der Betreiber lockten aber auch mit für Fischerhude typischen ausgefallenen Ideen. An einem Stand gab es etwa Taschen zu bestaunen, die nur aus Reißverschlüssen bestanden. Bei einem anderen Anbieter gab es Deko aus recycelten CDs.

Einige Verkäufer wurden besonders kreativ, um die Aufmerksamkeit der Gäste zu erregen. Das Geschäft „PS: Post- und Schreibwaren“ schickte zum Beispiel Alexandra Görges und Alicia Kirsten für die geschäftseigene Tombola auf den Markt. Die beiden 20-Jährigen verkauften, als Engel verkleidet, den ganzen Tag Lose an die Anwesenden. „Jedes Los ist ein Gewinn“, erklärten die Beiden die Aktion. Ihr Kostüm sollte dabei nicht nur weihnachtlich stimmen. „So fällt man halt mehr auf", erklärten sie.

Trotz der vielfältigen Möglichkeiten, sich auf dem Markt noch mit einigen Weihnachtsgeschenken zu versorgen, kam auch der karitative Gedanke des Weihnachtsfestes an diesem Tag nicht zu kurz. Mehrere Stände standen für Spenden offen. Wie zum Beispiel ein Stand von Unicef, an dem Weihnachtskarten für den guten Zweck verkauft wurden. Für die entsprechende musikalische Untermalung sorgte eine kleine Gruppe von Kindern, die auf Streichinstrumenten besinnliche Weihnachtslieder vortrugen. Selbst der Weihnachtsmann persönlich zog über den Markt und verteilte Mandarinen und Walnüsse an die Besucher.

Über die Jahre hat sich der Fischerhuder Weihnachtsmarkt einen ganz besonderen Ruf erarbeitet. Auch in diesem Jahr wurde mit mehreren Tausend Besuchern gerechnet. Diese, zumeist aus Familien bestehenden Gäste kamen am Sonntag aus der ganzen Region zusammen. Unter ihnen war auch die Familie Michaelis mit ihrer Tochter Emmi aus Achim. „Wir hatten schon so viel darüber gehört“, erklärten sie ihren Besuch. Ihre Erwartungen wurden nicht enttäuscht, wie sie erzählten. „Es ist einfach ein etwas anderer Markt. Er ist nicht so kommerziell und viel handwerklicher, das ist das Schönste", sagten sie nach ihrem Besuch im weihnachtlichen Künstlerdorf.