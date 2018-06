Gut gelaunt präsentierten die früheren Bürgermeister Christoph Rippich und Uwe Kellner ebenso wie der amtierende Verwaltungschef Rainer Ditzfeld ihre Konterfeis (von rechts), die nun im Rathaus hängen. (Sebi Berens)

Achim. Nicht nur, dass die Gäste am Freitag das 25-jährige Bestehen des Achimer Rathauses im lichtdurchfluteten Foyer des damals umstrittenen Verwaltungssitzes feiern konnten, sie honorierten auch die inzwischen ein Vierteljahrhundert währende Städtepartnerschaft mit Césis sowie 50 Jahre Achimer Bürgermeistergeschichte. Denn zur Eröffnung des von Verwaltungsauszubildenden organisierten Tages der offenen Tür begrüßte Hausherr Rainer Ditzfeld (seit 2014 im Amt) seinen Vorgänger Uwe Kellner (2006 bis 2014) und Ehrenbürgermeister Christoph Rippich (1968 bis 2006).

Rippich, unter dessen Verwaltungsführung es zum Rathausneubau gekommen war, sorgte mit seiner Ansprache für die meisten Lacher im Foyer. So erinnerte er sich mit Blick auf den sehr schön anzuhörenden Chor "Tomer" aus Cesis daran, dass er schon 1993 beim ersten Besuch in Césis dabei gewesen war. "Und angesichts der Diskussionen ums Rathaus hätte ich mal da bleiben sollen", witzelte Rippich, dessen Amtszeit als Achimer Bürgermeister exakt vor 50 Jahren begonnen hatte. Er erzählte, wie er nach dem Gebietszusammenschluss zwar für eine Zentralisierung der Achimer Verwaltung gewesen sei, aber gegen ein klassisches Rathaus. "Leider hat meine SPD-Fraktion meinen Vorschlag mit elf zu zehn Stimmen abgelehnt und als guter Demokrat, der ich bin, habe ich danach den Rathausneubau mit Vehemenz vertreten", sagte er.

Am Rande erzählte der frühere Stadtvater, dass er einst ein Gebäudeensemble an der Langenstraße favorisiert hatte und zum Beweis hatte Rippich vergilbte Unterlagen aus den 70er-Jahren dabei. Er hält das Rathaus mit seinem einladenden, hellen Foyer für gelungen und findet, dass jeder selbst entscheiden müsse, ob der Bau schön sei. Aber eines wisse er: "In den letzten 800 Jahren haben die Menschen nie ein neues Rathaus bejubelt."

Bevor die Besucher den Nachmittag über in alle Büros schauen und sich mithilfe eines Films und einer Ausstellung über die Geschichte des Rathausbaus informieren konnten, schilderte Ex-Bürgermeister Uwe Kellner, was der Neubau für die Verwaltung für eine immense Bedeutung hat(te). 1973 habe er seine Urkunde bei der Verwaltung noch im Alten Rathaus erhalten, "dann musste ich mit dem Rad nach Uesen zur Kämmerei oder mal nach Baden ins Bauamt", erzählte er. Briefe mussten aus den Ortsteilen mit dem Rad nach Achim gefahren werden und während in Bierden das Standesamt war, gab es die Urkunden in Achim. "Das war eine Katastrophe aus Verwaltungssicht." Dass Bürger und auch die Verwaltung seit 1993 alles an einem Ort erledigen könnten, bewertet Kellner als positiv.

Ditzfeld, der im Gegensatz zu seinen Vorgängern erst seit dreieinhalb Jahren seinen Arbeitsplatz im Rathaus hat, sieht in dem Gebäude "einen herrlichen Neubau" und glaubt, dass die damaligen Diskussionen "wohl schlimmer gewesen sein müssen als heute die über Amazon". Er lud die Gäste zum Rundgang ein und bedankte sich bei seinen Mitarbeitern für den Einsatz, ehe die drei (Ex-)Bürgermeister ihre Konterfeis im ersten Obergeschoss an die Wand hängten.