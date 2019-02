Der Bedarf an Hebammen übersteigt die Zahl der Ausbildungsplätze. Viele zieht es zudem in die Stadt. (Waltraud Grubitzsch und DPA, picture alliance / dpa)

Landkreis Verden. Die Geburtenzahlen steigen, doch es fehlen Hebammen im Landkreis Verden. Weil die Situation immer drastischer wird, hat sich der Kreisfrauenrat am Donnerstag im Oytener Rathaus erneut mit dem Thema befasst. In der Sitzung stellte die einberufene Arbeitsgruppe Hebammenversorgung ihren Forderungskatalog zur Verbesserung der Hebammen-Versorgung vor, den sie der anwesenden Landtagsabgeordneten für den Wahlkreis Verden, Dörte Liebetruth (SPD), mit auf den Weg gab. Sie möchte die Anliegen des Rates nun in die Landespolitik einbringen.

Im November bereits hatten die Hebammen Sabine Krauss-Lembcke, Anke Siebert und Ute Frowitter im Kreisfrauenrat über die aktuelle Situation im Landkreis berichtet. Frowitter, im Geburtshaus Storchennest in Ottersberg tätig, ist dem Deutschen Hebammenverband zufolge die einzige Hebamme im Landkreis Verden, die außerklinische Geburten begleitet. In ganz seltenen Fällen würden zudem noch Bremer Geburtshelferinnen für eine Geburt rausfahren, hatte es damals geheißen.

Die Novembersitzung hatte dem Kreisfrauenrat aufgezeigt, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Daher hatte er die Gleichstellungsbeauftragten Anne Fehn (Oyten), Bianca Lankenau (Thedinghausen) und Marlies Meyer (Ottersberg) beauftragt, sich in einer Arbeitsgruppe mit der Behebung des Hebammen-Mangels zu befassen.

Eine Hebamme hatte zudem ein Geburtshaus für Thedinghausen gefordert. Wie Lankenau am Donnerstag schilderte, hat es zwischenzeitlich Gespräche gegeben. Eine passende Immobilie sei gefunden worden. Trotzdem musste sie einräumen: „Ein Geburtshaus für Thedinghausen wird leider ohne Weiteres nicht möglich sein.“ Um es zu betreiben, hätten sich bislang nämlich lediglich eine Vollzeit- und eine Teilzeitkraft gefunden. Das reiche aber nicht aus. „Eine bis zwei Hebammen müssten noch gefunden werden“, sagte Lankenau. Realistisch sei das derzeit nicht. Geburtshäuser sind deshalb so personalintensiv, weil die Hebammen werdenden Müttern bei Bedarf nicht nur bei der Geburt, sondern auch während der Schwangerschaft und danach zur Seite stehen. Lankenau hält ein Familien- und Gesundheitszentrum in Thedinghausen für realistischer. Dieses könnte vielleicht schon im Laufe des Jahres starten, „mit der Option, es später in ein Geburtshaus umzuwandeln“, erklärte Lankenau.

Laut Fehn trägt die Arbeitsgruppe Hebammenversorgung derzeit Forderungen zusammen, die sie an die Bundespolitik richten möchte. Die an die Landespolitik sind nun auf den Weg gebracht worden. In dem Papier sprechen sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe für die Erhaltung der Wahlfreiheit des Geburtsortes aus. Gleichsam müsse eine wohnortnahe, barrierefreie und umfassende Versorgung „von Schwangeren und jungen Eltern durch Hebammen und Stillberaterinnen im Bereich Vorsorge, Geburt und Nachsorge“ gewährleistet sein. Gerade auf dem Land müssten zumeist weite Strecken zurückgelegt werden, heißt es weiter.

Die Arbeitsgruppe moniert zudem, dass die Vergütung der Anfahrtswege für Hebammen unattraktiv sei. Daher müsse es eine Bezahlung über die derzeit geltenden 20 Kilometer hinaus geben. Die Krankenkassen müssten die Kosten für die Rufbereitschaft der Hebammen übernehmen, fordern die Mitglieder. Zudem sollten auch Väter einen Rechtsanspruch auf Hebammenhilfe haben. „Es müsste außerdem eine landesweite Analyse zum Bedarf an Hebammen geschaffen werden“, betonte Fehn, als sie im Kreisfrauenrat aus dem Forderungskatalog vortrug.

Strittig war die Akademisierung der Hebammenausbildung. Deutschland gleicht sein Ausbildungsverfahren an das EU-Recht an, sodass künftig eine zwölfjährige allgemeine Schulbildung vorausgesetzt wird. Einige der Anwesenden befürchteten einen Ausschluss derer, die zwar keine höhere Schulbildung vorweisen können, sich aber in der Praxis bewähren würden. Breite Zustimmung fand wiederum der Vorschlag, diejenigen, die ihre Ausbildung in Niedersachsen machen, möglichst auch im Bundesland zu halten.