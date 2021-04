Die WGL-Fraktion in Langwedel würde gerne vermehrt Hecken oder Ähnliches auf nicht mehr genutzten Feldwegen pflanzen (Symbolfoto). (Björn Hake)

Langwedel. Alle Feldwege im Flecken Langwedel, die zum Beispiel zur Erschließung von Gebieten nicht mehr genutzt werden, sollen im Sinne des Naturschutzes mit ortstypischen Hecken oder Ähnlichem bepflanzt werden. Das hat die WGL-Fraktion nun in einem Antrag gefordert, der am Dienstagabend bei der Sitzung des

Umwelt-, Kultur- und Tourismusausschusses diskutiert worden ist. Dass ein solcher pauschaler Beschluss aber nur schwierig gefasst werden kann, hatte die Verwaltung schon im Vorfeld in ihrer Beschlussvorlage deutlich gemacht. Und Bürgermeister Andreas Brandt erklärte auch bei der Sitzung noch einmal: „Wir können nicht einfach zwischen zwei Ackerflächen etwas pflanzen.“

Grundsätzlich waren sich alle darüber einig, dass der Grundgedanke des Antrages aber weiter verfolgt werden soll. Denn auch von der Verwaltung heißt es: "Hecken erfüllen vielfältige Funktionen, wie zum Beispiel die Förderung des biologischen Pflanzenschutzes und den Windschutz. Gleichzeitig wirken sie lärmdämpfend und filtern Staub und schädliche Abgase aus der Luft. Zudem sind sie ein Lebensraum für Insekten, Vögel und

kleine Säuger." Als ersten Schritt soll nun erst einmal in nächster Zeit eine Bestandsaufnahme durch die Verwaltung erfolgen, wie viele solcher potenziellen nicht mehr genutzten Feldwege es im Gemeindegebiet gibt. "Das Ergebnis würden wir dann dem Ausschuss noch einmal vortragen", kündigte Bauamtsleiter Bernhard Goldmann an.

Bei möglichen Pflanzungen könnte der Flecken in jedem Falle auf die Unterstützung des Nabu zählen. „Wenn wir die Gelegenheit haben, eine Hecke zu pflanzen, dann mache ich das gerne“, erklärte Herbert Feder vom Nabu Langwedel. Seitdem er beim Naturschutzbund aktiv ist, habe er in der Gemeinde schon rund 30 Hecken gepflanzt, meist aber auf Privatgrundstücken.

Aufgabe für Wegekommission

Bei allen positiven Aspekten, die solche Pflanzungen mit sich bringen, gibt die Verwaltung zu bedenken, "dass Hecken nur bei ausreichenden Platzverhältnissen und an sinnvoller Stelle angelegt werden sollten, um häufige Pflegeeingriffe, Bewirtschaftungserschwernisse und die Beeinträchtigung angrenzender, landwirtschaftlicher

Nutzflächen sowie Streitigkeiten bezüglich der Grenzabstände zu vermeiden". Demnach soll nach der Bestandsaufnahme in Einzelfall geschaut werden, wo Handlungsmöglichkeiten sind. Und diese Entscheidung soll im besten Fall von der Wegekommission getroffen werden.

Diese gibt es als Pilotprojekt seit einem Beschluss von 2019 bisher nur in Völkersen. Ihr gehören Vertreter des Nabu, der Politik und der Verwaltung sowie die Vertrauenslandwirte an. Ihr eigentlicher Aufgabenbereich ist die jährliche Kontrolle des örtlichen Gemeindewegenetzes, ob die Grenzen von Landwirten eingehalten, oder ob Gemeindeflächen mitbewirtschaftet worden sind. Leider sei das Projekt durch die Pandemie „gebremst worden“, berichtete Brandt, der aber weiter auf einen positiven Verlauf hoffe und dann das Projekt „über das gesamte Gemeindegebiet auszurollen“ möchte. Dann könnten sich die Wegekommissionen in den Ortschaften auch mit möglichen Heckenanpflanzungen auf nicht mehr genutzten Wegen befassen.