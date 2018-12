Heiko Oetjen (rechts) setzte sich gegen seine Kontrahenten Günter Block-Osmers (links) und Volker Schröder durch. (Björn Hake)

Enger hätte die Entscheidung bei der Aufstellungskonferenz der Oytener SPD für den Bürgermeisterkandidaten am Mittwochabend kaum ausfallen können: 18 Stimmen für Heiko Oetjen, 17 Stimmen für Günter Block-Osmers bei der Stichwahl – ein Wahlzettel war ungültig. Damit wird der Bassener im nächsten Jahr für die Sozialdemokraten als Kandidat ins Rennen um das Oytener Bürgermeisteramt gehen. Der dritte Bewerber der SPD, Volker Schröder, hatte im ersten Wahlgang die wenigsten Stimmen erhalten und seine Bewerbung daraufhin zurückgezogen, damit es im zweiten Durchgang zu einer Stichwahl kommen konnte. Bei dieser sollte Oetjen das glücklichere Ende auf seiner Seite haben – an einem Wahlabend, der durchaus Diskussionspotenzial hatte.

Denn bevor sich die Kandidaten den anwesenden Mitgliedern noch einmal vorstellten und Fragen beantworteten, übernahm der Ortsvereinsvorsitzende und soeben gewählte Wahlleiter Marcus Neumann auf überraschende Art und Weise die Initiative. Er sprach sich plötzlich dafür aus, Oetjen als Bürgermeisterkandidaten aufzustellen, da er das „politische Netzwerk“ habe und die vielleicht im Vergleich zu seinen Kontrahenten fehlende Führungserfahrung bestimmt schnell erlernen könne. Ein Vorstoß, der bei vielen im Saal des Gasthauses Zum Altern Krug mal so gar nicht gut ankam. „Ein Plädoyer für einen Kandidaten finde ich schlecht und verzerrend“, rief Ralf Großklaus, Neumanns Vorgänger an der Spitze des Ortsvereins, in den Raum. Und ein anderes Mitglied befand: „Das ist eine Beeinflussung der Versammlung, das geht gar nicht.“ Neumann rechtfertigte sich damit, dass er dazu als Mitglied das Recht habe. Er sollte im Laufe des Abends auch nicht der einzige Genosse bleiben, der für Oetjen Partei ergriff. Alt-Bürgermeister Albert Duhn, der das letzte Wort vor der Abstimmung hatte, brachte ebenfalls zum Ausdruck, dass er sich einen Bürgermeister mit dem Namen Heiko Oetjen wünsche.

Nur 40 Prozent der Mitglieder kommen

Bei der folgenden ersten Abstimmung fiel das Ergebnis auch noch recht eindeutig für den 50-Jährigen aus, als er nur knapp die absolute Mehrheit verpasste. Von den 36 abgegebenen Stimmen entfielen 17 auf Oetjen, zehn auf Block-Osmers und neun auf Schröder. Im zweiten Wahlgang konnte Oetjen dann aber nur noch eine Stimme hinzugewinnen, Block-Osmers hingegen gleich sieben, sodass es denkbar eng wurde. Am Ende reichten dem SPD-Bürgermeisterkandidaten die Hälfte der Stimmen der anwesenden Mitglieder und etwa ein Fünftel der Stimmen aller Oytener SPD-Mitglieder. Denn von den eingeladenen rund 90 Mitgliedern waren nur 36 zu diesem wichtigen Wahlabend gekommen.

Mit Oetjen hat sich der Bewerber mit der deutlich meisten politischen Erfahrung durchgesetzt. Seit 27 Jahren ist er Mitglied im Gemeinderat, seit 17 Jahren auch Vorsitzender der SPD-Fraktion. Im Kreistag sitzt der Bassener seit zwölf Jahren, auch dort führt er die Fraktion der Sozialdemokraten an. „Mein großes politisches Vorbild ist Albert Duhn“, ließ Oetjen verlauten. Der Zeitungsredakteur ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Bei seiner Vorstellung betonte er sein gutes Netzwerk in der Region, das er sich über die Jahre aufgebaut hat, etwa auch in der Funktion als Aufsichtsrat der Aller-Weser-Klinik. „Ich kann Brücken bauen und dazu beitragen, Kompromisse zu finden“, sagte der 50-Jährige, der auch seine stets sehr guten Wahlergebnisse bei den vergangenen Kommunalwahlen hervorhob. „Es gibt wohl kaum jemanden hier, der in Oyten so bekannt ist“, nannte er als gute Ausgangslage für einen Wahlkampf.

Themen, denen er sich in Oyten widmen möchte, wenn er denn Nachfolger von Manfred Cordes wird, seien etwa die Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit, die Entwicklung eines Wohnraumkonzeptes oder das Ausbauen von internationalen Partnerschaften. Außerdem wolle er mehr tun für die älteren Bürger. „Für die Senioren macht die Gemeinde aktuell zu wenig.“

Oetjen bedankte sich nach der Wahl für das Vertrauen und wollte betont wissen, dass sich die Partei stolz und glücklich schätzen könne, gleich drei qualifizierte Bewerber gehabt zu haben. Es sei sein Ziel und seine Hoffnung, auch die Mitglieder, die ihn nicht gewählt haben, von ihm als richtigen Kandidaten zu überzeugen, damit die SPD geschlossen in den Wahlkampf geht. „Es muss unser Ziel sein, die Riege der SPD-Bürgermeister in Oyten weiter fortzuführen.“