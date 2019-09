Friedrich Bartels, Ute Fetkenhauer und Günther Wiggers sind zufrieden mit dem neuen Bildkalender "Historische Ansichten aus Ottersberg". (Sebi Berens)

Der Bildkalender „Historische Ansichten aus Ottersberg“ hat sich in den vergangenen Jahren für viele Ottersberger zu einem echten Sammlerstück und Wegbegleiter für das Jahr entwickelt. Auch die 17. Auflage des Druckwerks, das der Ottersberger Archivar und Historiker Günther Wiggers in Zusammenarbeit mit dem hiesigen Kulturverein im Rektorhaus kreiert hat, zeigt wieder historische Fotos aus verschiedenen Zeitepochen, die in Ottersberg entstanden sind. Beim Bildkalender für das Jahr 2020 kommen die Freunde der Nostalgie sogar noch mehr auf ihre Kosten, denn schließlich präsentiert Wiggers in dem neuen Werk insgesamt 37 historische Aufnahmen und verdreifacht die Bildersammlung im Vergleich zu den Vorjahren.

Günther Wiggers ist derweil trotz des großen Aufwands immer noch mit großer Begeisterung bei der Sache. Weit mehr als 6000 Bilder aus Ottersberg umfasst sein privates Archiv, aus dem er jedes Jahr eine Kollektion für den historischen Bildkalender auswählt. „Als Sammelobjekte sind diese Kalender sehr beliebt“, weiß Wiggers zu berichten. Seit einigen Tagen gibt es den Kalender für 2020 druckfrisch, beim Herbstmarkt am 28. und 29. September wird das neueste Machwerk des Kulturvereins im Gewerbezelt der Öffentlichkeit präsentiert und dort auch schon verkauft.

Eine Zeitreise in Bildern

Der Macher nimmt die Freunde historischer Bilder auch diesmal wieder mit auf Zeitreisen, die bis ins frühe 20. Jahrhundert führen. So ist auf dem Titelbild eine Aufnahme des um 1875 erbauten Ottersberger Bahnhofsgebäudes mit einem einfahrenden Zug und wartenden Menschen zu sehen. „Es handelt sich um einen anderthalb geschossigen Ziegelbau, der unter Denkmalschutz steht“, erklärt Wiggers und fügt hinzu: „Anhand der schwarz-rot-weißen Flagge kann man auf dem Bild erkennen, dass die Aufnahme vor dem Ersten Weltkrieg gemacht wurde.“

Als Januar-Motiv gibt es derweil eine Aufnahme anlässlich des Schlachtfestes zu sehen, das nach den Recherchen des Archivars um 1930 entstanden sein muss und die Familie Rebbin mit Heinrich Tramm zeigt. Drei Bilder aus unterschiedlichen Perspektiven und Zeiten gibt es auf der Februar-Kalenderseite zu sehen. 1930 hatte die Post das Gebäude an der Grünen Straße und bis 2005 ihre Geschäftsstelle dort betrieben, ehe es renoviert worden war. Heute befindet sich in dem Haus die Kanzlei eines Steuerberaters.

Einen Umzug mit der Pferdekutsche hatten der Bierverleger Fritz Lüdemann und Gastwirt Friedrich Kahrs am 1. Mai 1933 mit weiteren Fahrgästen unternommen. Auf dem Bild für den März ist der Wagen vor der Reparaturwerkstatt Sievers zu sehen. Hätte die Familie Kortlang in den frühen 1970er-Jahren nicht so großspurig gedacht, hätte das damals aufstrebende Kaufhaus durchaus eine Chance gehabt, länger am Markt zu bestehen, glauben Günther Wiggers und Friedrich Bartels von Kulturverein einhellig. „Immerhin brachen um 1950 goldene Zeiten für das Kaufhaus Kortlang an, das sich zu einer bedeutenden Einkaufsstätte entwickelte“, weiß Wiggers, der auf der April-Seite zwei historische Kortlang-Bilder präsentiert.

Vorstellung beim Herbstmarkt

Ein Bild von in der Wümme badenden Kindern und Aufnahmen der früher die Grüne Straße prägenden Geschäftshäuser Lemmermann und von Spreckelsen runden den in einer Auflage von 290 Stück erscheinenden Bildkalender ab. Günther Wiggers hofft erneut auf ein reges Interesse an dem neuen Werk, das wiederum von der Kalender Manufaktur Verden gesetzt und gedruckt worden ist. „Bisher sind über 4000 Kalender verkauft worden“, berichtet Wiggers, der für die sehr gute Qualität und Vielfalt der Bilder bereits viele Komplimente erhalten hat.

Ab dem 30. September ist der Bildkalender an folgenden Stellen in Ottersberg erhältlich: Buchhandlungen Froben und Dzubiella, Volksbank, Kreissparkasse und Güther Wiggers (Postweg 1).