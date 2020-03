Solange die Klassenzimmer in Niedersachsen leer bleiben, dürfen erteilte Arbeitsaufträge weder verpflichtend sein, noch in die Bewertung einfließen. (Sven Hoppe/DPA)

Die Schulschließungen stellen Eltern, Schüler und vor allem Lehrer vor nie dagewesene Herausforderungen. Viele Schulen im Landkreis Verden führen den Unterricht fort und erteilen über die Schulplattform „Iserv“ Arbeitsaufträge (wir berichteten). Das neue System laufe jedoch nicht überall reibungslos ab, erzählt Hermann K. (Name von der Redaktion geändert), ein zweifacher Vater aus Achim.

Beide Kinder besuchen das Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium in Achim. Der Vater beschreibt die Situation folgendermaßen: „Die Kinder kriegen die Zeit zu Hause gut herum, nur eben nicht mit Schulaufgaben.“ Im Jahrgang sechs sei vorerst lediglich Arbeitsmaterial für Geschichte und Mathe verteilt worden, wobei letzteres freiwillig sei. Eine zeitnahe Korrektur durch die Lehrer gebe es nicht und die meisten Aufgaben seien nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern erst bis nach den Ferien zu erledigen.

Stärkere Kontrollen erwünscht

Bei seinem anderen Kind, das in die achte Klasse geht, sehe es etwas besser aus: In Deutsch solle „Romeo und Julia“ bis Anfang Mai gelesen werden, es gebe Aufgaben in Mathe, Spanisch, Chemie und Physik, die alle nach den Ferien abgegeben werden könnten. Der zweifache Vater würde sich jedoch wünschen, dass die Lehrer die Aufgaben der Schüler in größerem Maße kontrollieren würden. Lediglich der Englisch-Lehrer seines Sohnes verfolge, ob die Schüler ihre Aufträge erledigen würden.

„Alle Berufstätigen sind mehr oder weniger überrascht von der Situation und müssen sich erst zurechtfinden“, räumt Hermann K. ein. Es sei für alle Beteiligten eine neue Herausforderung und man könne keine Eins-zu-eins-Übertragung zwischen Lehrer und Schüler erwarten. Ihm sei klar, dass dies außergewöhnliche Zeiten sind, die Lehrern viel abverlangen und gängige Unterrichtskonzepte über den Haufen werfen würden.

Trotzdem sei es wünschenswert, dass die Lehrer verstärkt Absprache über die Aufgabenverteilung halten und Rückmeldungen einfordern würden. „Die Oberschule am Goldbach in Langwedel soll sich bereits zwei Wochen vor den Schulschließungen zusammengesetzt und den zukünftigen Plan durchgesprochen haben“, bemerkt Hermann K. Sein Vorschlag: „Idealerweise sollten die Schüler nun Arbeitsaufträge in allen Fächern, zumindest aber in den Hauptfächern erhalten.“ Eine Verbesserung der Situation habe es aber bereits gegeben: Vor Kurzem hätten seine Kinder einige neue Aufgaben erhalten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt abzugeben seien.

Jeder Lehrer geht anders vor

Kristin Haltermann, Koordinatorin des Vertretungsplans am Achimer Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium, äußert sich zu der Kritik. „Die Situation wird von Kollege zu Kollege unterschiedlich gehandhabt“, schildert sie. Die Fachschaften seien daher dazu aufgerufen worden, Vorschläge zu machen, um die neue Arbeitsweise zu vereinheitlichen. Derweil gäben sich trotzdem zahlreiche Lehrkräfte viel Mühe, ihre Schüler möglichst gut mit Arbeitsaufträgen zu versorgen. Einige würden auch Lösungszettel verschicken, damit die Schüler ihre Arbeiten eigenständig prüfen könnten.

„Ich kontrolliere selbst regelmäßig die Aufgaben meiner Oberstufenschüler“, erzählt Kristin Haltermann. Bei den älteren Schülern sei man in Hinblick auf die Abiturprüfungen im kommenden Jahr ohnehin etwas strenger. Insgesamt melde sich jedoch häufig nur ein Teil der Schüler mit ihren Lösungen zurück. „Wenn die Schulen auch nach den Osterferien geschlossen bleiben, werden wir unser Konzept noch einmal überdenken“, kündigt sie an. Bis dahin sei die Lehrerschaft guter Dinge, dass sich der Online-Unterricht des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums noch verbessern werde.

Außerdem ruft Kristin Haltermann in Erinnerung: „Laut des Erlasses des Kultusministeriums müssen wir nicht, sondern können Aufgaben erteilen.“ So heißt es in einem Rundbrief des niedersächsischen Kultusministeriums an die Schulleitungen und Lehrkräfte, dass der Unterricht vorerst ersatzlos ausfalle und Schüler nicht mit Arbeitsmaterial versorgt werden müssten. Würden dennoch Arbeitsaufträge verteilt, müssten diese freiwilligen Charakter haben und dürften auch nicht in die Bewertung einfließen. Schließlich hätten nicht alle Schüler die Möglichkeit, zu Hause Aufgaben zu bearbeiten. Grundsätzlich darf man laut Kristin Haltermann nicht vergessen: „Wir sind alle mit einer neuen Situation konfrontiert und müssen uns erst einmal in die neuen Gegebenheiten hinein finden.“