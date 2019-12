Der Heisenhof in Dörverden ist seit Jahren verlassen. (Björn Hake)

Das ehemalige Rittergut Basilius von Ramdohr zu Drübber, besser bekannt als Heisenhof, ist verkauft. Bei der jüngsten Auktion der Norddeutschen Grundstücksauktionen in Rostock an diesem Sonnabend gab es nach Angaben der Versteigerer ein Gebot, das über dem Mindestgebot von 95.000 Euro lag. Erzielt wurden schließlich 100.000 Euro. Wie viele Bieter es gab und wer neuer Eigentümer des Objekts ist, darüber macht das Auktionshaus keine Angaben.

Mehr zum Thema Geschichtsträchtige Immobilie in Dörverden Heisenhof kommt unter den Hammer Das Objekt soll in Rostock für mindestens 95.000 Euro versteigert werden. Möglich ist nach Auskunft ... mehr »

Das geschichtsträchtige Objekt in Dörverden mit 24 000 Quadratmetern Grundstück sowie 3200 Quadratmetern Nutzfläche hat eine wechselvolle Historie. Die Verkäuferin, Barbara Meyer aus Kirchlinteln, hatte das Gut 2011 für den symbolischen Wert von einem Euro gekauft, wollte sich aber schon lange wieder von der geschichtsträchtigen Immobilie trennen. Ursprünglich hatte sie eine halbe Million Euro für das Gut aufgerufen. Bis zur Schließung der Barmer Niedersachsenkaserne diente das im Jahr 1898 von Adolf Heise erworbene Gut der Bundeswehr als Standortverwaltung. Später wollte dann der inzwischen verstorbene rechtsextreme Anwalt Jürgen Rieger ein Schulungszentrum daraus machen. Der Landkreis Verden hatte später eine Abrissverfügung erlassen, die schließlich auf die neue Besitzerin Barbara Meyer übertragen wurde. Nach Aussage von Volker Lück, Leiter des zuständigen Fachbereiches Bauen und Umwelt beim Landkreis, sollen derzeit die Abrisskosten ermittelt werden. Die Abrisskosten, es standen groben Schätzungen zufolge schon einmal 300 000 Euro im Raum, sollen demnach von Barbara Meyer beglichen werden. Nach Angaben von Rüdiger Meyer, Ehemann der bisherigen Besitzerin, lägen alle Dokumente zur Verhinderung des Abrisses in Rostock vor. In der Objektbeschreibung steht Folgendes: „Der Landkreis hat gegenüber dem Auktionshaus telefonisch mitgeteilt, dass im Zuge einer neuen Bauleitplanung die Abrissverfügung zurückgenommen werden könnte und somit wohl auch eine entsprechende Umnutzung zulässig wäre.“ Für das Areal im Außenbereich ist nach Aussage von Volker Lück jedoch lediglich eine sogenannte privilegierte Nutzung, sprich eine Landwirtschaft im Vollerwerb beziehungsweise eine Forstwirtschaft möglich. Lück geht aufgrund der räumlichen Verhältnisse nicht davon aus, dass sich Interessenten für eine privilegierte Nutzung finden.