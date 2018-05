Sowohl unter freiem Himmel als auch in den leer geräumten Autohäusern befanden sich die Aussteller. (fotos: Björn Hake)

Achim. Hörakustik, Aufzugtechnik, Fachvorträge. Den Bedürfnissen einer immer älter werdenden Gesellschaft gerecht zu werden, hatte sich eine Vielzahl von Unternehmen und Organisationen verschrieben, die am Wochenende auf der Achimer Fachausstellung „afa“ vom Zell-Check über Ernährungsberatung bis hin zum Treppenlift Technik und Informationen anboten. Mode, Freizeit, Autos und Immobilien waren weitere Themen, die ein altersgemischtes Publikum zum Besuch der Fachausstellung und der rund 100 Aussteller an der Bremer Straße animieren sollten. Die Regie über die Veranstaltung der Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) führte letztendlich das Wetter: Es war an beiden Tagen dermaßen heiß, dass der ganz große Besucherandrang ausblieb und auch die Vorführungen im Festzelt vor wenig Publikum stattfinden mussten.

Stefanie Schleef von der Wirtschaftsförderung der Stadt zeigte sich am Sonnabend indes zufrieden mit der Resonanz auf die Positionen, die die Verwaltung zur Diskussion gestellt hatte. „Es ging natürlich um eine eventuelle Ansiedlung des Online-Riesen Amazon, zu dem sich die Bürger informieren beziehungsweise ihre Sichtweise darlegen wollten.“ Natürlich habe es Proteste gegeben, aber auch Stimmen, die den geplanten Neuzugang begrüßen würden. „Darüber hinaus ist das Projekt ,Achim kocht' auf große Resonanz gestoßen“. Eine ganze Reihe von Besuchern könne sich einen persönlichen Beitrag vorstellen und versprach, Lieblingsrezepte in den in der Stadt verteilten Boxen zu hinterlassen und eine kleine Geschichte dazu zu liefern.

Messe nimmt Schwellenängste

Brigitta Eilers und Alexander Raake freuten sich über das Interesse, das sie mit ihrem Angebot als Makler- und Ingenieurbüro bei einschlägig interessierten Bürgern hervorrufen konnten. „Wer sich mit dem Verkauf seiner Immobilie befasst, mieten oder vermieten möchte, hat zunächst die Qual der Wahl“, erklärte Raake im Gespräch. Da die Branche nicht durchgängig einen guten Ruf genieße, herrsche gelegentlich Unsicherheit, der es behutsam zu begegnen gelte. Die Präsentation auf der Fachmesse trete da einer gewissen Schwellenangst gegenüber. „Fragen lassen sich hier im offenen Raum leichter stellen und beantworten als hinter verschlossenen Türen“, weiß der Diplom-Ingenieur.

Dem schönsten Tag im Leben ein besonderes Gewicht zu verleihen, hat sich Ralf Kordbarlag auf die Fahne geschrieben. Gemeinsam mit seinem Partner verwirklicht er im Brautstrauß-Atelier in Bierden Blütenträume in Rot und Pastell. „Wir haben uns darauf spezialisiert, anspruchsvolle und individuelle Blumendekorationen für Hochzeiten und andere Familienfeierlichkeiten zu komponieren“. Darüber hinaus bieten die Unternehmer Lauftrainings für das Brautpaar an und haben weitere Ideen in petto, die dem Ereignis einen unwiederbringlichen Charme verleihen sollen.

Karsten Burock von der Firma H&R-Aufzüge sorgt sich um die Mobilität der älteren Generation. Treppen- und Homelifte gehören zum Lieferumfang des Unternehmens, das im Gewerbegebiet Achim-Uesen seinen Sitz hat. „Wir begleiten Sie durch die Förderprogramme, erläutern gesetzliche und baurechtliche Vorschriften, die es bei der Planung und Realisierung von Aufzuganlagen zu bedenken gilt“, erklärte der Fachmann. Mit E-Mobilität der Zukunft ins Auge blicken. Dieser im Zeichen des Umweltschutzes immer wieder gestellten Forderung versucht auch das Achimer Autohaus Brandt gerecht zu werden. Bernd Bielefeld, Geschäftsführer des ortsansässigen VW-Händlers, widerlegte mit seinen Ausführungen zum Thema jedoch Hoffnungen, dass sich die neue Technologie in Kürze bahnbrechend durchsetzen werde. „Es gibt noch zu wenige Ladestationen, und das eher ungewöhnliche Fahrverhalten der Modelle konnte bislang nur wenige Interessenten überzeugen“. Der Umsatz liege deutlich unter einem Prozent, bedauerte Bielefeld, „Hybrid geht da schon eher“.

Während am Sonnabend nur sehr wenige Besucher im Gewerbegebiet Auf den Mehren waren, konnte sich Uga-Vorsitzender Marko Thönsing am Sonntag über deutlich mehr Gäste freuen. Und dennoch: „Es ist einfach zu warm.“ Freibäder, Seen und Pools waren so die größte Konkurrenz für die afa. „Und doch ist das eine tolle Veranstaltung und die Aussteller sind zufrieden. Sie haben einen prima Austausch untereinander und hatten vor allem Besucher mit gezieltem Interesse an ihren Ständen“, resümierte Thönsing.