Elf Feuer werden am Osterwochenende im Achimer Stadtgebiet lodern. (Björn Hake)

Achim. Während das diesjährige Osterfeuer in Badenemoor, wie berichtet, ausfällt, werden anderswo im Stadtgebiet die aufgeschichteten Haufen angezündet. Insgesamt elf Osterfeuer sind bei der Achimer Stadtverwaltung angemeldet worden, wobei zwei Feuer erst am Ostersonntag, 1. April, lodern. Sowohl eine Gemeinschaft mehrerer Badener Landwirte entzündet ein Feuer abends auf der Ackerfläche an der Verdener Berkstraße als auch die Gaststätte "Hirtenhaus", die auf ihre Nachbarweide in der Marsch einlädt.

Alle anderen Feuer werden am Sonnabend, 31. März, entzündet. Allerdings gibt es zwei Veranstaltungen, die lediglich für Anlieger gedacht sind und laut Stadtverwaltung daher im kleineren Rahmen stattfinden. Dabei handelt es sich um das Feuer des Nachbarschaftskreises Schwedenschanze, Hünenburg und Osterfeld auf der Wiese unterhalb des Hauses Hünenburg und um das Feuer der Feuerwehr Embsen auf der Freifläche Schaphuser Weg/Radekampsweg.

Allen interessierten Bürgern stehen folgende Osterfeuer am Sonnabend offen, die mit Einbruch der Dunkelheit entfacht werden: Dorfgemeinschaft Borstel, Freifläche Borsteler Kötnerheide; Verein zum Abbrennen des Bierdener Osterfeuers, unbebaute Fläche "Am Heidacker" gegenüber den Häusernummern 29 bis 39; Boxer-Klub, am Hunde-Übungsplatz in Uphusen Richtung Clüverswerder, Am Weserberg; Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Uphusen, "Osterfeuerplatz" in der Nähe des Sportplatzes; Camping-Coppel, Bollener Deich 37 am Campingplatz; Reithalle Warnken, Bollener Dorfstraße gegenüber Haus Nr. 15 und Dorfgemeinschaft Bollen, Bollener Dorfstraße 30 auf dem Feld.