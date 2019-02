Die Band Caliber 38 Reloaded will mit Groove, Funk und Soul für einen fulminanten Auftakt beim dritten Ottersberger Hire-Festival sorgen. Die Gruppe spielt am 1. März im Studio. (FR)

Die Festival-Reihe im Ottersberger Tonstudio Hire geht in die dritte Runde. In etwas abgespeckter Form im Vergleich zum Vorjahr, aber nicht minder sehens- und hörenswert, hat Gastgeber Christian Mayntz diesmal sechs Gruppen unterschiedlicher Stilrichtungen für die Mini-Tournee in intimer Studio-Atmosphäre gewinnen können. „Wir sind diesmal etwas lokaler ausgerichtet und legen unseren Schwerpunkt auf groovigen Funk“, erklärt der versierte Toningenieur die Zusammenstellung des musikalischen Aufgebots in seiner guten Stube.

So verzichtet Mayntz in diesem Jahr auf einen echten Publikumsmagnet, wie es 2018 die allseits bekannte und erfolgreiche Schlagersängerin Beatrice Egli war. „Das hatte sich damals so ergeben, aber ist eigentlich auch gar nicht die Idee des Festivals“, erklärt Christian Mayntz, der im vergangenen Jahr noch neun Bands zu sich eingeladen hatte und – als weitere Neuerung – das Hire-Festival diesmal schon im März anstatt erst im Mai über die Bühne gehen lässt. Den Auftakt bildet am Freitag, 1. März, die Reloaded-Version der Bremer Kultband Caliber 38, die sich der amerikanischen Funk-Musik der 70er- und 80er-Jahre verschrieben hat. Das neu formierte Ensemble hat sich insbesondere auf die Interpretation komplexer und anspruchsvoller Titel dieser Ära fokussiert und tritt damit in die Fußstapfen der ersten Generation dieser Band, die von 1976 bis in die frühen 90er-Jahre den gesamten norddeutschen Raum zwischen Flensburg und Kassel erfolgreich bespielt hat.

Ehemaliger DSDS-Teilnehmer zu Gast

Einen hohen Bekanntheitsgrad in der Region hat sich auch die Coverband Return in den vergangenen 20 Jahren durch ihre Auftritte bei Stadtfesten, Open-Air-Konzerten, Firmenevents oder Zeltfeten erspielt. Am Sonnabend, 2. März, gastiert das Ensemble im Tonstudio Hire und bringt Partyhits von den 60er-Jahren bis zur Neuzeit auf die Bühne. Das Repertoire an Stücken reicht von den Beatles und Rolling Stones über Falco bis hin zu den Toten Hosen. „Die fünf Musiker legen Wert darauf, den Songs einen kleinen Turbo zu verpassen“, weiß Christian Mayntz zu berichten, der anlässlich des 20-jährigen Bestehens von Return kürzlich noch die CD „To be continued“ in seinem Studio mit der Partyband produziert hat.

Schlag auf Schlag geht es im Hire weiter: Am Sonntag, 3. März, kommt Lou Dynia mit seiner Band aus dem Münsterland nach Ottersberg. „Die Gruppe hat eine sehr gute Akustik und spielt sehr stimmungsvoll“, hält Christian Mayntz große Stücke auf den dritten Gast seiner Festival-Reihe, der mit melodischen Songs und seiner charmanten Art zu überzeugen weiß. Zum zweiten Mal ist Max Buskohl am 5. März mit seiner Band in Ottersberg zu Gast. Der ehemalige DSDS-Teilnehmer, der es 2007 bis auf den vierten Platz geschafft hat, meldet sich nach einer längeren Schaffenspause auf der Bühne zurück. Als Unterstützer sind die vier Musiker der Gruppe Boranbay an diesem Abend mit von der Partie. Zum Abschluss des Hire-Festivals steht wieder Soul, Funk und Groove auf dem Programm. Passend zum Thema nennt sich die Band, die am 8. März im Tonstudio auftritt, dann auch Dictionary Of Funk.

Obwohl das gemütliche Tonstudio des 48-Jährigen mit den Möglichkeiten einer Konzerthalle natürlich nicht konkurrieren kann, sollen 70 bis 100 Musikfreunde bei den Konzerten in den Genuss der Live-Darbietungen kommen können. „Das Besondere ist die Tonstudio-Atmosphäre, verbunden mit einem Live-Event“, glaubt Christian Mayntz erneut an gute Besucherzahlen. Für alle Konzerte im Rahmen der Festival-Reihe, die jeweils um 20 Uhr beginnen, können derweil Plätze bereits im Vorfeld per E-Mail an festival-tickets@studiohire.de gebucht werden. Künstler, Datum des Konzerts und Anzahl der Besucher müssen angegeben werden. Karten sind bei allen Konzerten für zehn Euro im Vorverkauf und zwölf Euro an der Abendkasse erhältlich.