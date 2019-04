Schon beim Achimer Stadtfest konnte man die Spielkunst der Band Lenna erleben. Am Freitag kehrte die Formation nach Achim zurück, um beim Festival im Kasch aufzutreten. (XYZ)

Gedämpftes Licht, Nebelmaschinen auf der Bühne und Zuschauer, die sich gemeinsam im Takt der Musik bewegen: Dieses Bild zeigte sich am vergangenen Freitagabend im großen Saal des Achimer Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch). „Koala and Friends“ lautete der Name des Bandfestivals, das sich weit über Hundert Besucher nicht entgehen lassen wollten. Der Namensgeber des Festivals, die Band Koala, hatte sich an diesem Abend mit der Band Lenna und dem Solokünstler Michel Reyson zusammengetan, um das Publikum beinahe vier Stunden lang musikalisch zu unterhalten.

Den Anfang an diesem Abend machte Michel Reyson. „Wir sind hier, um zusammen gute Musik zu genießen“, versprach er seinen Zuhörern. Der Singer/Songwriter war für seinen Auftritt nur mit einer Gitarre und einer Loopstation bewaffnet. Mit dieser konnte er die Töne seines Instrumentes oder auch seiner Stimme einspeichern und wiederholen, um so als Einmannband zu funktionieren. Zum Amüsement des Publikums wurde mit diesem Gerät auch schon mal Unsinn angestellt. Reysons Repertoire bestand vor allem aus ruhigen Balladen, die von dem Künstler mit Gitarre und rauer Stimme vorgetragen wurden. Zwischendurch überraschte Michel Reyson seine Zuschauer jedoch auch mal mit einer Hip-Hop-Nummer. „Wer von euch am lautesten mitsingt, bekommt ein Bier“, versprach er am Ende seines Auftritts. Wesentlich lauter und vor allem rockiger ging es nach einer kurzen Pause mit der Band Lenna weiter. Für die aus Stuhr stammende Formation war dies nach einem Auftritt auf dem Achimer Stadtfest bereits der zweite Auftritt in Achim. Einen besonderen Erfolg konnte die Band bereits vor kurzer Zeit verbuchen. Zur 125-Jahr-Feier Werder Bremens wurde ihr Song „Wir sind da“ auf dem Jubiläumssampler „Lauter“, aufgenommen. Für das Ende ihres Auftritts hatte sich Lenna derweil noch etwas Besonderes überlegt. Die Band spielte statt auf der Bühne ein Akustikstück direkt vor den Zuschauern.

Musiker mischen sich ins Publikum

Trotz des schon weit fortgeschrittenen Abends blieben beinahe alle Gäste im Kasch, um sich auch noch den Abschluss mit den Koalas anzusehen. „Ich fand, wir hatten jetzt schon einen richtig tollen Abend“, sagte Patrick Heym über seine Musikerkollegen. Diese gesellten sich vor und nach ihren Auftritten zum Publikum, um sich die Musik ihrer Mitstreiter ebenfalls anzuhören. Die nur aus männlichen Mitgliedern bestehenden Koalas waren jedoch nicht die erste Band der Brüder Marcel und Patrick Heym.

Bereits 2017 löste sich ihre vorherige Band The Secnd auf. „Nur weil ein Weg gescheitert ist, heißt das nicht, nie wieder Musik zu machen“, erzählte Patrick Heym über ihren musikalischen Werdegang. Deswegen suchten sich die Brüder neue Talente, fanden sie in Bremen und Nürnberg, und gründeten Koala. Auch für ihre Zugabe überlegte sich die Band etwas Besonderes. Unerprobt coverten sie einen Song von Robbie Williams.

Vor allem jüngere Gäste besuchten am Freitagabend das Bandfestival „Koala and Friends“. Dazu zählten unter anderem auch Freunde und Verwandte der auftretenden Künstler. Bereits früh am Abend ging ein Großteil des Publikums direkt vor die Bühne, um dort zu tanzen und mitzusingen. Michel Reyson machte seinen Zuschauern sogar den typischen Disco-Schritt vor, der sogleich von den Gästen synchron nachgemacht wurde. Für alle neuen und alten Fans der Musiker stand draußen bereits ein Tisch mit Merchandise-Artikeln zur Verfügung. Dort zeigten sich die Gäste dann auch sehr zufrieden mit dem Abend. „Musikalisch sehr abwechslungsreich“ meinte eine Gruppe von Freunden, „einfach ein sehr runder Abend“.