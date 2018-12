Auch Gero Hocker hat beim "Heißesten Achimer" schon für den guten Zweck mitgemacht. (Björn Hake)

In den vergangenen neun Jahren war die federführend von Helmut Hornig organisierte Benefizaktion „Heißester Achimer“, der Parcourslauf von Achimer Persönlichkeiten, fester Bestandteil des Weihnachtsmarktes. Ob es ein zehntes Mal geben wird, steht nicht fest, eines aber schon: nicht in diesem Jahr. „Vielleicht greife ich das nochmal auf, aber derzeit steht mir der Sinn nicht danach“, sagt Hornig. Damit wolle er nicht sagen, dass er die Benefizaktion bereits begraben hat, aber dass es sie nach der Pause wieder geben wird, könne er eben auch nicht sagen. „Mit fehlt auch so ein bisschen die Wertschätzung, denn die Organisation macht ganz schön Arbeit“, sagte Hornig, der darüber aber nicht jammern wolle und der stets von Helfern Unterstützung bekam.

Damit verliert die Stadt vorerst eine Aktion, bei der durch die Startgebühren und den Verkauf sowie Spenden meistens zwischen 1000 und 1200 Euro zusammengekommen sind. Alle Jugendfeuerwehren der Stadt wurden dadurch mit einer Spende bedacht, ebenso Jugendabteilungen anderer Vereine.