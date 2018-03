Sylke Beckmann (links) und Ingrid Künzel gehören zum Team, das die Lebensmittelausgabe in Etelsen organisiert. (Björn Hake)

Langwedel-Etelsen. In Kisten liegend warten sie darauf, abgeholt zu werden. Haltbare Milch, Butter, Orangen, Tomaten und noch mehr hat Lisa Henschel von der Achimer Tafel heute entbehren können. Ingrid Künzel ist begeistert. "Gestern hast du gesagt, dass du nichts für uns hast. Jetzt hast du doch so viel rausgesucht", freut sich die Helferin. Die Tafel ist eine Station auf ihrer wöchentlichen Tour. Dann lädt sie Lebensmittel in ihr Auto, die für die "Geben & Nehmen"-Aktion der Kirchengemeinde Etelsen bestimmt sind. Wenn Künzel auf den Hof der Tafel fährt, stehen die aussortierten Lebensmittel meist schon bereit – verpackt in Kisten, die sich auf Sackkarren türmen.

700 Tonnen Lebensmittel gehen im Jahr über den Tresen der Achimer Tafel. Ihre Kühlautos sind montags bis freitags im Einsatz. Mit den Spenden versorgt sie ihre drei Ausgabestellen im Landkreis. Was dann noch übrig bleibt, geht nach Etelsen.

Ingrid Künzel bewegt einen Stapel Kisten auf einem Rollbrett zu ihrem Auto. Die Rücksitze sind nach vorne geklappt, eine Plane schützt die Bezüge. Helfer von der Tafel packen mit an, um die Kisten ins Auto zu hieven. "Bis nächste Woche", verabschiedet sich Künzel nach getaner Arbeit. Sie wirkt zufrieden, als sie die nächste Station ansteuert: einen örtlichen Supermarkt. Dort holt sie ebenfalls übrig gebliebene Lebensmittel ab, kauft mit gespendetem Geld aber auch selbst welche ein.

Vor zehn Jahren hat die Kirchengemeinde Etelsen ihre Aktion "Geben & Nehmen" im Gemeindehaus ins Leben gerufen. Zwei Jahre zuvor hatte Pastor Martin Beckmann in einer Predigt auf die Armut einiger Etelser hingewiesen. Ingrid Künzel hatte das wachgerüttelt. Sie beschloss, etwas zu unternehmen. "In Achim und Verden gibt es eine Tafel. Etelsen ist eine Art Grauzone", sagt sie. Wie sie denken neun weitere Mitglieder der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde, die hinter der Aktion stehen. Das Team um die kostenlose Lebensmittelausgabe stimmt sich per Nachrichtendienst Whatsapp ab. Gemeinsam organisieren sie zum Beispiel kurzfristig einen Autoanhänger, wenn sich abzeichnet, dass viele Lebensmittel für das Projekt abfallen.

Das Essen geben die Helfer gegen Vorlage einer Bescheinigung heraus. Der Landkreis muss eine Bedürftigkeit festgestellt haben – entweder durch geringes Einkommen oder staatliche Unterstützung. Mittlerweile heißen die Helfer meist Geflüchtete willkommen. Oft sei die Hemmschwelle bei der alteingesessenen Dorfbevölkerung hoch, weiß Künzel. Die Kirchengemeinde liegt inmitten eines Wohngebiets. Etelsen ist klein, man kennt sich. "Viele haben Angst, dass sie von Bekannten gesehen werden", sagt die Rentnerin, als sie die Kisten mit ihrer Ausbeute auf metallene Servierwagen lädt, die sie über das Steinpflaster in den großen Raum des Gemeindehauses rollt. Die Kisten stellt sie auf den Tresen der Küchennische. Die verderblichen Lebensmittel kommen in die drei Kühlschränke der Kirchengemeinde. Konserven in die Regale des Nebenraums. Damit ist Ingrid Künzels Job erledigt – zumindest für diesen Tag.

Gerechte Verteilung

Am nächsten Morgen, einem Donnerstag, steht die 64-Jährige wieder in der Küchennische. Es ist Viertel nach neun, da haben sich die ersten Besucher im Gemeindezentrum eingefunden. Günther Minder, Hausmeister in der Kirchengemeinde, war schon früh unterwegs und hat Brötchen, Brot, Torten und Kuchen von einer Bäckerei abgeholt. Obwohl vom Vortag, sehen Marzipantorte, Butterkuchen und Berliner auf den Blechen makellos aus.

Ingrid Künzel und Helferin Gisela Drinkmann lassen immer zwei Kunden auf einmal an den Tresen herantreten. Sie nehmen die mitgebrachten Tüten und Einkaufsbeutel der Gäste entgegen und greifen in die Kisten. "Wir versuchen, es möglichst gerecht aufzuteilen", sagt Drinkmann und legt zwei Orangen in eine Tüte. Zwei Teile Obst oder Gemüse dürfen sich die Gäste an diesem Tag aussuchen. "Wir machen das daran fest, wie viel wir gerade haben", erklärt Künzel. Auf die Backwaren sind einige Besucher vorbereitet, sie reichen den Frauen Brotdosen an.

Dennoch können die Helferinnen nicht alle Wünsche erfüllen. Nicht jeder der rund 30 Besucher bekommt Tulpen und Schokolade ab. An den Tresen tritt eine junge Frau in dicker Winterjacke, den Schal weit ins Gesicht gezogen. Ihren Namen nennt sie nicht. Dafür erzählt die Mutter von vier Kindern, dass sie vor 13 Jahren der Liebe wegen von Syrien nach Deutschland gekommen ist. Ihr Mann, sagt die 30-Jährige, arbeitet in einer nahegelegenen Fabrik. "Das Geld reicht aber nicht aus." Sie kommt regelmäßig, muss den Frauen am Küchentresen ihren Namen nicht mitteilen. Künzels Zeigefinger wandert die Liste mit etwa 50 Namen darauf hinunter. In das entsprechende Kästchen mit dem Datum trägt sie einen Haken ein.

Nach einer halben Stunde sind die Taschen voll mit Lebensmitteln. Ihre Träger sind im Gemeindezentrum noch in Gespräche vertieft, während die Helfer aufräumen. Die Kisten sind gut geleert. Die verderblichen Lebensmittel kommen in den Müll, die nicht an den Mann oder die Frau gebrachten Backwaren bringt Günther Minder wieder zurück zur Bäckerei. Dass Lebensmittel bei der Ausgabestelle noch einen guten Dienst tun können, freut den Hausmeister der Kirchengemeinde. "Es wird ja noch immer noch so viel verschwendet", sagt er und schüttelt den Kopf.