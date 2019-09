Diler Salim hat sich schnell in Deutschland integriert. Neben seinem Helfer-Gen zeichnet ihn auch Wissbegierigkeit aus. (Berens)

„Nichts ist schöner als ein dankbares Lächeln“, sagt Diler Salim. Für den 15-jährigen Iraker aus Achim ist es mehr als nur ein toller Satz. Er versucht, häufig in den Genuss eines solchen Lächelns zu kommen. Und wie er selbst berichtet, gelinge ihm das auch regelmäßig. Denn Salim ist bekannt für seine Hilfsbereitschaft und sein soziales Engagement. Weil der Neuntklässler vom Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium dazu auch noch gute schulische Leistungen erbringt, bekam er zuletzt einen Lohn für sein Verhalten. So hat der Achimer nun ein dreijähriges Staatsstipendium bekommen. Es sei eine Ehre für ihn, betont er. „Für mich ist es eine unglaubliche Erfahrung, dabei zu sein. Das macht mich stolz.“

Nach eigenen Angaben ist er in Niedersachsen einer von zwölf Menschen mit Migrationshintergrund, die dieses Stipendium bekommen haben. In Deutschland, erzählt Salim, hätten 160 Stipendiaten einen Migrationshintergrund. Der Schüler freut sich schon auf die persönlichen Begegnungen, zu denen es bei Seminaren in ganz Deutschland kommen wird. „Cool, dass ich andere Menschen kennenlernen kann, die genauso drauf sind und sich sozial engagieren. Ich hoffe, wir bauen uns eine kleine Familie auf“, sagt er. Ihm ist aber wichtig zu erwähnen, dass das nur ein netter Nebeneffekt ist. „Es war mein Interesse da, Menschen zu helfen. Es ging nicht darum, ein Stipendium zu bekommen.“

Vielmehr ging die Initiative vom Schulleiter des Cato-Gymnasiums, Stefan Krolle, aus. Er erzählte Salim von dieser Möglichkeit und hatte mit seinem Gutachten und Beschreibungen einen entscheidenden Anteil an der gelungenen Bewerbung des Schülers. Die Unterstützung lieferte Krolle gerne. „Ich rede jede Woche mit ihm. Er ist absolut zuverlässig und von altruistischen Motiven geprägt. Zudem hat er es geschafft, relativ schnell Deutsch zu lernen sowie in kurzer Zeit zum Jahrgangsbesten aufzusteigen“, beschreibt Krolle. Ihm ist Salim vor allem damit aufgefallen, Deutsch-Nachhilfe zu geben. So hilft er Kindern, die Schwierigkeiten mit der Sprache haben.

Nachhilfe für andere Schüler

Das Engagement des Jugendlichen geht sogar darüber hinaus. „In der Grundschule habe ich angefangen, für Freunde meiner Eltern zu dolmetschen. Ich habe sie zu Arztterminen und Behördengängen begleitet, ihnen die Post ausgefüllt und verschickt“, skizziert Salim. Demnächst, berichtet er, gibt er zudem offiziell zwei Stunden pro Woche Nachhilfe im Bürgerzentrum im Magdeburger Viertel.

Des Weiteren habe sich der 15-Jährige beim Chancenpatenschaftsprogramm „Schüler helfen Schüler“ angemeldet. Sein soziales Engagement bezeichnet er als selbstverständlich. „Mir bleibt weniger Freizeit, aber das ist es mir wert. Das ist ein schönes Opfer“, erklärt Salim, der ausführt: „Ich fühle mich besser, weil ich weiß, dass ich Menschen geholfen habe. Das ist ein psychischer Gewinn.“ Der Neuntklässler ermutigt zu mehr sozialem Engagement: „Helfen kennt keine Grenzen. Ich bin der Meinung: Jeder kann helfen. Egal wie viel jeder hat, man kann immer was abgeben. Und wenn jeder so denkt, dann glaube ich, dass man ein tolles Miteinander schaffen kann.“

Er selbst lebt seit 2012 in Deutschland. Als Achtjähriger ist er zusammen mit seiner Familie erst nach Göttingen und dann nach Achim gezogen. „Da war alles durcheinander, aber dadurch konnte ich mich auch entwickeln. Dadurch habe ich es gelernt, eigenkritischer zu sein“, sagt Salim, der gerne in Deutschland wohnt. „Hier sind die Möglichkeiten viel größer als im Irak.“ Besonders gut gefallen ihm die „Förderung von Menschen“ und die Demokratie.

Klare Ziele

In seinem Leben verfolgt Diler Salim noch klare Ziele. „Ich will ein sehr gutes Abitur machen und danach Jura studieren, weil ich in diesem Beruf etwas für Menschen einfordern kann, was ihnen zusteht.“ Der 15 Jahre alte Achimer orientiert sich dabei an Avicenna, einem muslimischen Universalgelehrten. „Sein Leben ist ein Meisterwerk. Er hat unglaublich viele Berufe erlernt, es inspiriert mich, wie ein Mensch so viel zustande bringen kann.“ Diler Salim ist auf einem guten Weg, ihm nachzueifern. Das zeigt unter anderem auch eine Teilnahme an einer Talentakademie in Baden-Württemberg, als er das politische Leben kennenlernte. „Ich lege viel Wert auf Bildung“, macht er auch klar. Die Zeit, anderen Menschen zu helfen, lässt er sich dabei nicht nehmen.