Bürgermeister Wolfgang Harling ist zufrieden. Der notwendige Umbau des Hellweger Kindergartens ist nach Beendigung des Architektenwettbewerbs in greifbare Nähe gerückt. Nur der Gemeinderat muss den Entwurf von Werner Holzer noch absegnen. (Björn Hake)

Hellwege. Die Würfel in dem von der Gemeinde Hellwege initiierten Architektenwettbewerb zum Um- und Neubau des Hellweger Kindergartens sind gefallen. Das Preisgericht unter dem Vorsitz von Lothar Tabery, zu dem auch Bürgermeister Wolfgang Harling (SPD) gehörte, hat sich nach intensiven Beratungen unter den sechs teilnehmenden Architektenbüros für den Entwurf des Rotenburger Experten Werner Holzer entschieden, der besonders mit den Plänen für Erschließung, Gestaltung, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit punkten konnte. "Die innere Konzeption hat uns besonders überzeugt", erklärte Harling am Freitag bei der Präsentation der Entwürfe, die interessierte Bürger auch an diesem Sonnabend noch von 10 bis 12 Uhr im Heimat- und Kulturhaus besichtigen können.

Der Bürgermeister stellte zudem heraus, wie wichtig und dringlich der Umbau des Kindergartens für die Betreuungssituation im Ort sei und lobte alle eingereichten Pläne und Skizzen als "sehr gut und realisierbar." Dass der Kindergarten, der momentan 25 Kinder im Alter von drei sechs Jahren betreut, mittlerweile viel zu klein für den tatsächlichen Bedarf sei, habe man schon vor zwei Jahren erkannt. "Und auch die Krippe ist voll", berichtete Harling zudem von Hellweger Kindern, die nach Ahausen ausweichen müssten. Also habe man sich als Politik, Verwaltung und Kindergartenleitung zusammengesetzt, um eine Lösung zu finden und die "Arbeitsgruppe Kindergarten" mit der Hassendorfer Architektin Maren Reer als Schlüsselfigur gegründet.

Unter ihrer Aufsicht ging es schnell ans Eingemachte, wozu auch die Entwicklung eines Raumprogramms und später auch die Festlegung der Kriterien für den Architektenwettbewerb gehörten. Bei dem geplanten Umbau des Hellweger Kindergartens soll ein kostensparendes Prinzip darin bestehen, möglichst viele Räume in der alten Form zu belassen, um Abriss- und Umbaufolgen so gering wie möglich zu halten. Im Vordergrund soll vielmehr die geschickte Umnutzung der vorhandenen Räume, für die laut Erläuterungsbericht des Preisgerichts geringere Überschreitungen der geforderten Quadratmeterzahlen in Kauf genommen werden könnten. Einzig der Garagentrakt soll demnach komplett abgerissen und die Toiletten sollen direkt angrenzend an die jeweiligen Gruppenräume untergebracht werden.

Ein Lob verteilte das Preisgericht an Architekt Werner Holzer unter anderem für die geplante Erschließung des Kindergartens, die eine umfassende Umgestaltung der Parkplatzsituation mit fünf zusätzlichen Stellplätzen vorsieht. "Die Hol-Bring-Situation wird damit sehr verbessert", erklärte Harling und zeigte sich auch von der "großzügigen und freundlichen Gestaltung" der Eingangssituation im Außenbereich sehr angetan. Kindergarten und Krippe sollen einen barrierefreien Zugang erhalten und auch Stellplätze für Fahrräder und Kinderwagen sind in den Plänen berücksichtigt. Der ortsbildprägende Charakter der alten Schule soll erhalten bleiben und der Neubau sich optisch zurückhalten.

Eine gute Note erhielt Holzer zudem für die Funktionalität des umgebauten Kindergartens. "Die Anforderungen werden voll erfüllt", sagte Harling und verwies auf die klare Struktur der Räume in der inneren Organisation des Hauses. In puncto Wirtschaftlichkeit überzeugte der Entwurf dadurch, dass der von der Gemeinde vorgegebene Investitionsrahmen eingehalten werde, heißt es von der Jury. Eine Million Euro ist im Haushalt einkalkuliert. In der nächsten Sitzung des Hellwegers Gemeinderates soll Holzer dann endgültig per Beschluss den Zuschlag erhalten.

Der Architekt bekommt für den Sieg ein Preisgeld in Höhe von 4000 Euro. Joachim Krampitz aus Soltau bekommt 2500 Euro. Eine Anerkennung von jeweils 1000 Euro bleibt für die Architekten Michael Schröck, Feldschnieders & Kister sowie für das Architektenbüro MOR GbR und Martin Menzel.