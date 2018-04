Nach der großen Flüchtlingswelle sei der Zuzug von geflüchteten Menschen generell, aber auch in der Stadt Achim zurückgegangen. Die Integration stehe nun vor drei Herausforderungen: Suche von Wohnraum, Spracherwerb und Arbeitsvermittlung.

Bei den ehrenamtlichen Helfern sei jedoch auch eine gewisse Ermüdungserscheinung zu merken, beziehungsweise wandele sich die Betreuung Vieler zu einer engeren Beziehung zu einzelnen Flüchtlingen oder Familien, was aus Sicht von Eggers auf der einen Seite eine gute Entwicklung sei. Auf der anderen Seite gestalte sich die Integrationsarbeit schwierig, wenn kurzfristig helfende Hände gesucht werden.

Seit dem 15. März seien der Stadt Achim 15 Personen zugewiesen, davon zwei Familien mit sechs Kindern. „So wird es auch in den nächsten Monaten weiter gehen“, vermutet Eggers. Er geht davon aus, dass bis Ende des Jahres ungefähr 100 geflüchtete Menschen nach Achim kommen. Ein noch bestehendes Problem ist laut Eggers der fehlende Wohnraum für Familien. „Die Familien kommen, egal ob ein Wohnort da ist oder nicht, und stehen dann vor der Tür“, betonte er. Der Wohnungsmarkt sei stark strapaziert in Achim und das, was der Landkreis anmietet, stehe für die Stadt nicht mehr zur Verfügung.

Das Thema Spracherwerb und Arbeitsvermittlung sei durch die Eröffnung des Luz (Lernen und Zukunft), dem Schulungszentrum in der ehemaligen Stadtwaldschule, in Achim gut abgedeckt. Wer jedoch im Moment in puncto Arbeitsvermittlung noch zu wenig profitiere, seien die Frauen. Das Sprachniveau der geflüchteten Frauen sei oft noch zu gering, um beispielsweise eine Ausbildung zu machen und in der Berufsschule mithalten zu können. Ein Deutschkurs für Mütter mit kleinen Kindern samt Kinderbetreuung und die kürzeren Wege im Luz zwischen Sprachvermittlung und Jobberatung sollen diese Herausforderung künftig angehen.

Als weitere Unterstützungsmaßnahme für die geflüchteten Frauen nannte Eggers das Projekt eines Frauennachmittags für geflüchtete Frauen mit Kindern im „Café Wir in Achim“ (Cawia). Dieses würde sehr gut angenommen und sei für die Frauen als Anlaufstelle wichtig. Er bemängelte aber die nicht hinreichende und jeweils nur kurzfristige Finanzierung des Projekts.