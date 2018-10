Waren vonseiten des Vereins maßgeblich an der Realisierung der Sanierung des Küsterhauses beteiligt (von links): Helmut Kucher, Gerold Höpken, Karl-Heinz Vonau, Kurt Evers, Manfred Knake und Theda Henken. (Fotos: Björn Hake)

Es ist vollbracht: Fast genau zwei Jahre, nachdem sich die Mitglieder des Vereins für Kultur und Geschichte Daverden für die Sanierung des alten Küsterhauses und damit für einen Baupachtvertrag mit der Kirchengemeinde Daverden ausgesprochen hatten, konnte das aufwendig sanierte historische Gebäude nun offiziell neu eingeweiht werden. Am Sonntag haben sich zudem bei einem Tag der offenen Tür alle interessierten Bürger einen Eindruck davon verschaffen können, was sich durch die Arbeiten alles verändert hat. Und das ist wahrlich eine ganze Menge und kein Vergleich mehr mit dem maroden Zustand vor Projektbeginn. Wie ein Neubau erscheint das 1773 erbaute Küsterhaus.

„Ich hätte nicht gedacht, dass es so schön wird“, betonte Kurt Evers vom Verein. Und Vorsitzende Theda Henken ließ beim Anblick des neuen Daverdener Schmuckstückes verlauten: „Ich bin begeistert.“ Sie sei stolz und durchaus erstaunt, wie es gelungen sei, so ein Gemeinschaftsprojekt zu realisieren. „Letztlich hat viel mehr Eigenleistung dazu beigetragen, als ursprünglich geplant war“, zeigte sich „Bauleiter“ Gerold Höpken über die tatkräftige Unterstützung sehr zufrieden. Betont haben wollte er zudem den Beitrag zum aktiven Klimaschutz, der durch das Gebäude geleistet wird und für den der Verein auch mit einer Plakette der CO2-Bank bedacht wurde. Denn dadurch, dass das Objekt in Holz realisiert wurde, konnten 42 Tonnen des Treibhausgases eingespart werden.

Dass der Zeitplan trotz des langen Wartens auf die Baugenehmigung im vergangenen Jahr nicht völlig aus den Fugen geriet, lag an der guten Zusammenarbeit mit den Baufirmen, dem großen ehrenamtlichen Einsatz und natürlich dem fast durchweg trockenen Wetter in diesem Sommer. Dadurch konnte fast täglich auf der Baustelle geschäftiges Treiben herrschen. Laut Henken seien etwa 20 Helfer des Vereins sehr stark in die Arbeiten involviert gewesen, noch einmal so viele hin und wieder Teil des Arbeitsteams gewesen.

Budget wurde eingehalten

Ein Hauptgrund, warum der Verein am Ende mit seinem Budget gut hingekommen ist. Mit rund 250 000 Euro war zu Beginn kalkuliert worden – wovon mehr als die Hälfte dank großer Spendebereitschaft aus eigenen Mitteln generiert werden konnte. Mit 80 000 Euro bezuschusste die Gemeinde das Projekt. Der endgültige Kassensturz steht noch aus, aber der Verein kann sich nach der Fertigstellung nun sicher sein, keine bösen Überraschungen mehr erleben zu müssen. Wobei der ein oder andere Handgriff schon noch zu leisten ist, wie sich bei einem Rundgang zeigt – etwa im Anbau oder auf dem Dachboden.

Aber die ebenerdigen Räumlichkeiten des Küsterhauses laden nach der Generalüberholung ebenso wie der Außenbereich in jedem Fall zum Verweilen ein. Beim Tag der offenen Tür machten davon viele Bürger schon Gebrauch. Auf ein solch belebtes Haus hofft der Verein nun auch in der Zukunft. Schließlich ist es das Ziel des Projektes gewesen, ein „Haus der Begegnung für Jung und Alt“ zu schaffen, wie es Henken nennt. Der Schwerpunkt werde dabei auf Kunst, Kultur und Geschichte liegen, aber auch ganz allgemein als Anlaufstelle für gesellige Anlässe soll das Küsterhaus genutzt werden.

Laut der Vorsitzenden gibt es bereits einige Interessenten, die sich vorstellen könnten, in den Räumlichkeiten eine Veranstaltung anzubieten. Der nächste große Höhepunkt werde der erste Weihnachtsmarkt in den neuen Räumlichkeiten sein, welcher für den zweiten Advent geplant ist. Auch eine Ausstellung soll es dieses Jahr noch geben. Für das Aufstellen eines Programms für 2019 wollen sich die Mitglieder im November zusammenfinden. „Und bis dahin wollen wir nun erst einmal kräftig durchatmen“, merkte Henken angesichts der intensiven vergangenen Monate an.