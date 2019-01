Häuser am Herrenkamp, die wie Fremdkörper wirken, und immer mehr parkende Fahrzeuge am Straßenrand sorgen für Ärger. (Björn Hake)

Die Straße Herrenkamp in Langwedel ist für viele Bürger mit der Zeit zu einem echten Ärgernis geworden. Auf der einen Seite wäre da die Optik, die für manch einen nicht mehr stimmt, seitdem dort einige Häuser gebaut wurden, die mal so gar nicht ins Straßenbild passen wollen. Und als Verkehrsteilnehmer hat man es auf dieser Straße auch nicht mehr so leicht. Denn wenn diese nicht gerade zum Beispiel wegen des Langwedeler Marktes als Umleitungsstrecke fungiert und in dieser Zeit daher absolutes Halteverbot herrscht, ist ein flüssiger Verkehrsablauf oftmals nicht gegeben. Zu viele Autos parken dort – hin und wieder auch recht wild – am Fahrbahnrand. Das kann auch Rettungsfahrzeuge schnell mal vor erhebliche Probleme stellen.

Von „größeren verkehrlichen Problemen“ dort spricht auch Bürgermeister Andreas Brandt. Diese hängen auch mit den genannten Neubauten zusammen, die im Gegensatz zu den Bestandsgebäuden zweigeschossig sind. Denn dadurch leben dort logischerweise mehr Menschen und infrastrukturell geplant wurden diese Straße und das Wohngebiet außerdem zu Zeiten, wo noch nicht jeder Haushalt zwei Autos hatte, erklärt Brandt, warum nun so viele Autos dort verkehren und auch auf der Straße abgestellt werden müssen.

Probleme mit der Infrastruktur

Machen kann die Gemeinde dagegen aktuell nichts. Denn die Neubauten wurden nach dem bestehenden Baurecht erstellt. Nachdem die bisherigen Eigentümer ihre Häuser und Grundstücke verkauft haben, haben sich die neuen Eigentümer natürlich darüber informiert, was dort möglich ist, erzählt Brandt. Und der dort gültige Bebauungsplan erlaubt nun einmal eine zweigeschossige Bauweise. Als der Plan in den 1980er-Jahren so politisch beschlossen wurde, hatten die Anwohner aber allem Anschein nach noch kein Interesse, diese Möglichkeit zu nutzen. Nun aber holen den Flecken die damals großzügig gesetzten Baugrenzen aus dem Bebauungsplan ein. Warum dies damals so verabschiedet wurde? „Man weiß es einfach nicht“, erklärt Brandt sein Unverständnis.

Doch das Negativbeispiel Herrenkamp zeigt, dass Handlungsbedarf besteht. „Denn es wird sich vermutlich nicht nur dort so weiterentwickeln und das wird die Infrastruktur nicht verkraften“, blickt das Gemeindeoberhaupt voraus. Auch viele andere alte Bebauungspläne in Langwedel weisen Baugrenzen aus, die wie am Herrenkamp eigentlich nicht zeitgemäß sind. Zur politischen Diskussion steht derzeit etwa jener „Im Dorfe“, der mehr als sieben Hektar Fläche westlich des Rathauses bis zur Feldstraße hin umfasst. Denn dort hatten zwei Grundstückseigentümer beantragt, auf ihren Grundstücken weitere Baumöglichkeiten zu schaffen, was zur Folge hatte, das andere Anwohner ähnliche bauliche Auswüchse wie am Herrenkamp befürchteten. Nun wurden bei den politischen Sitzungen zuletzt Überlegungen laut, den dortigen Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen komplett zu überarbeiten.

Der Plan „Im Dorfe“ habe laut Brandt aktuell schon Priorität. Aber der Weg bis zu einer Änderung eines Bebauungsplanes sei ein weiter. „Und man kann nicht alle zur gleichen Zeit bearbeiten“, betont der Bürgermeister, dass flächendeckende Änderungen nicht mal eben möglich seien. „Kurzfristige Lösungen wird es ohnehin nicht geben“, sagt Brandt, aber irgendwann bald sei es wichtig, die ersten Projekte anzuschieben. Damit sich die Situation nicht noch an anderen Orten in Langwedel so verändert wie am Herrenkamp.