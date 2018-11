Auch die K7 von Etelsen nach Grasdorf soll 2019 saniert werden. (Björn Hake)

Sie sind jeden Tag hohen Belastungen ausgesetzt. Neben Wind, Regen, Frost, Schnee und Hitze sind es vor allem auch Autos und Lastwagen, die Spuren auf ihnen hinterlassen. Die Rede ist von den Kreisstraßen, die sich durch die Gemeinden und Städte im Landkreis Verden schlängeln. Um die Spuren und Verschleißerscheinungen auszubessern und zu gewährleisten, dass die Straßen auch weiterhin befahrbar sind, muss Geld in die Hand genommen werden. Im Haushalt 2019 hat die Kreisverwaltung rund 1,3 Millionen Euro für die Instandsetzung von Fahrbahnen veranschlagt. Hinzu kommen noch Ausgaben für den Neubau von Radwegen und den Ausbau von Ortsdurchfahrten, die vom Land Niedersachsen gefördert werden.

Mit einer genauen Auflistung für die geplanten Ausgaben im Haushaltsjahr 2019 wird sich am Mittwoch, 21. November, der Planungs-, Wirtschafts-, Verkehrs- und Bauausschuss des Landkreises beschäftigen. Beginn der öffentlichen Sitzung im Kreishaus ist um 17 Uhr.

In der entsprechenden Mitteilungsvorlage ist zu sehen, wo am meisten Geld eingeplant ist. „Die Fahrbahnoberflächen der aufgeführten asphaltierten Kreisstraßenabschnitte und Radwegabschnitte entlang von Kreisstraßen sind beidseitig durch Spurrillen, Risse, erhebliche Versackungen sowie Kantenabbrüche sehr stark beschädigt und müssen daher aus Gründen der Verkehrssicherheit saniert werden“, beschreibt die Verwaltung die Gründe für die geplanten Arbeiten. Den ersten Platz in dieser Liste nimmt die Kreisstraße 4 von Otterstedt nach Narthauen ein. Hier sind sogenannte Deckeninstandsetzungen geplant. Die Investitionssumme liegt bei 258 000 Euro. Darauf folgt die K7 von Etelsen nach Grasdorf mit 232 000 Euro. Auf der K14 von Hülsen Richtung Donnerhorst soll auf einem Teilstück der Radweg saniert werden. 127 000 Euro stehen dafür zur Verfügung. Gleiches ist auf der K31 von Völkersen nach Heidkrug geplant. Hier sind 103 000 Euro veranschlagt.

Geld für neue Fahrzeuge

Ebenfalls ist Geld für die K28 (Ortsdurchfahrt Scharnhorst) eingeplant. 223 000 Euro sind hier für die Deckeninstandsetzung sowie eine Hochbord- und Rinnensanierung veranschlagt. In der Liste sind außerdem noch Projekte zu finden, die eigentlich schon 2018 in Angriff genommen werden sollten. Dazu gehört unter anderem die K10 von Langwedel nach Dahlbrügge. 158 000 Euro sind hier angesetzt. Die bereits für 2018 eingeplanten Mittel wurden allerdings für andere Straßenbaumaßnahmen benötigt, daher wird das Geld nun für 2019 neu eingeplant, heißt es in der Vorlage.

Aber nicht nur für Straßen wird Geld benötigt. Auch die Kreisstraßenmeisterei wird bedacht. So sind für den Erwerb von neuen Fahrzeugen 170 000 Euro eingeplant. Für den Neubau eines Streusalz-Silos werden 115 000 Euro benötigt. „Für die Lagerung von Streusalz stehen auf dem Gelände der Kreisstraßenmeisterei in Verden derzeit zwei Silos zur Verfügung. Hiervon wurde das Erste 1989 erbaut“, schreibt die Kreisverwaltung. Und weiter: „Um die Lagerkapazitäten zu erhöhen und dadurch auch unabhängiger von zeitnahen Nachlieferungen der Salzindustrie zu werden, wurde in 2012 ein zweites Silo errichtet.“

Das erste Silo sei zwischenzeitlich aber so marode geworden, dass Reparaturmaßnahmen nicht mehr ausreichen oder wirtschaftlich wären. „Hinzu kommt ein Schaden an der oberen Abdeckung des Silos, der vermutlich durch einen Brückeneinsturz verursacht wurde, sodass dieses Silo momentan nicht in Betrieb ist und durch einen Neubau an gleicher Stelle ersetzt werden muss“, heißt es in der Vorlage.