Im Rathauspark Thedinghausen haben sich Krähen niedergelassen. Das führt dazu, das unter anderem der Bereich der Ampel (links im Bild) regelmäßig mit Kot verschmutzt wird. Dadurch versuchen Bürger, an anderer Stelle die Straße zu überqueren – gerade für Kinder nicht ungefährlich. (FOCKE STRANGMANN)

Wenn es ein Tier gibt, das immer mal wieder Thema in den Stadt- und Gemeinderäten im Landkreis Verden ist, dann mit Sicherheit die Krähe. Die nämlich sorgt mit ihren Kolonien wiederkehrend für Ärger in der Bevölkerung. Das ist unter anderem in Ottersberg so, in Achim – und auch in der Gemeinde Thedinghausen ist das nicht anders. Denn wie berichtet, lebt eine solche Kolonie im dortigen Rathauspark. Deswegen hat sich nun auch auch der Gemeinderat am Dienstagabend in der Gustav-England-Halle mit einer möglichen Teil-Vergrämung der Tiere beschäftigt.

Eines vorweg: Eine Entscheidung, wie mit den Krähen umgegangen werden soll, gab es noch nicht. Es wurde aber eine Idee eingebracht, was alternativ zu einer Vergrämung durch Nestentnahme getan werden könnte. So wurde darüber diskutiert, ob Greifvögel als natürliche Feinde der Krähen helfen könnten.

Sorgen der Anwohner

Dass das Thema Krähen es nun auf die Tagesordnung des Gemeinderates geschafft hatte, ist den verärgerten Anwohnern zu verdanken, die am Dienstagabend auch zahlreich zur Sitzung gekommen waren. Die haben sich nämlich an den Landkreis Verden als Untere Naturschutzbehörde gewandt und ihre Bedenken und Sorgen geäußert. Mittlerweile gab es auch schon einen Vorort-Termin mit der Unteren Naturschutzbehörde, den Einwanderhebern und der Gemeindeverwaltung. Das Ergebnis: Die Untere Naturschutzbehörde hat aufgrund der Krähennester über dem Radweg, der Bushaltestelle sowie der Fußgängerampel und der einhergehenden Verkotung durch die Tiere erkannt, dass dieser Bereich von Menschen gemieden wird. Die Straßenquerungen erfolgen dann an anderer Stelle und bedeute bei der stark befahrenen kurvenreichen Braunschweiger Straße eine Gefahr insbesondere für Kinder, heißt es in der Vorlage der Gemeindeverwaltung.

Im Rat ging es nun darum, über eine Teil-Vergrämung der Tiere zu entscheiden. Laut Beschlussvorlage würde die Untere Naturschutzbehörde einen Antrag der Gemeinde auf Vergrämung der Krähen in der ersten Baumreihe des Rathausparks entlang der Braunschweiger Straße wohl genehmigen. Dass dies aber nicht der Weisheit letzter Schluss sei, da waren sich alle Ratsmitglieder einig. „Die Krähen sind ein Ärgernis, das ist allen klar“, sagte Ralph Landwehr von der CDU. „Aber eine Nestentnahme ist nicht zielführend, da zu viele Unsicherheiten bestehen.“ Damit sprach er an, was die Verwaltung bereits in der Beschlussvorlage aufgelistet hatte: die unerwünschten Nebeneffekte. Eine Nestentnahme dürfe nur bis zum 1. April eines jeden Jahres erfolgen, es wäre aber möglich, dass ab dem 1. April dennoch Nester gebaut würden. Ein Rückzug in die vierte oder fünfte Baumreihe und somit in den Privatgarten des Parkanliegers wäre zudem denkbar, ebenso eine Aufsplittung in kleine Kolonien nebst Kolonieaufbau in den angrenzenden Privatgärten, sodass anschießend noch mehr Krähen vorhanden sind. Das Problem würde als nur verlagert. Hinzu kommen die Kosten: Laut Verwaltung mehrere Tausend Euro pro Jahr.

Auslichten nicht erwünscht

Neben der Vergrämung wäre auch ein Auslichten der Bäume über dem Gehweg möglich, um die Nistmöglichkeiten in diesem Bereich zu verringern. „Der Ortseingangsbereich würde sich dadurch aber negativ verändern“, sagte Gemeindedirektor Harald Hesse.

Was also tun? Anwohner berichteten am Dienstagabend während der Einwohnerfragestunde von katastrophalen Zuständen. „Wir wohnen genau in der Einflugschneise der Vögel. Wir können kaum noch draußen sitzen, alles ist vollgekotet“, sagte eine Anwohnerin unter anderem. Mit einer neuen Idee brachte sich schließlich Christiane Siemer von der Grüne Liste ein. Sie habe davon gehört, dass man Greifvögel einsetzen könnte, die die Tiere vertreiben.

Dafür gab es Zustimmung von Heinz von Hollen (parteilos). „Ich bin Landwirt und ich kenne die Probleme mit Krähen. Die Tiere sind sehr schlau und wissen genau, was sie tun. Der Ansatz mit Greifvögeln als natürliche Feinde der Krähen ist daher sehr gut.“ Über ein genaues Vorgehen wurde an dem Abend nicht entschieden, eine Vergrämung durch Nestentnahme oder eine Auslichten der Bäume ist aber erst einmal nicht vorgesehen. Vielmehr soll das Thema vorerst noch in den Bauausschuss mit dazugehöriger Ortsbegehung. Daran soll dann auch ein Falkner teilnehmen, der über die Möglichkeiten eines Einsatzes von Greifvögeln informiert.