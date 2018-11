Was sind die häufigsten Streitfälle in der Samtgemeinde Thedinghausen, in denen Sie vermitteln müssen?

Gabriela Falke: In den meisten Fällen geht es um Baumschnitt. Streitpunkt ist am häufigsten die Höhe und der Abstand zur Grundstücksgrenze. Aber auch Streitigkeiten über Unkraut, Lärm, Geruchsbelästigung sowie Beleidigung oder Verleumdung gehören dazu.

Was waren die kuriosesten Fälle, mit denen Sie sich auseinandersetzen mussten?

Kurios sind sie eigentlich alle, denn es fängt mit einer Kleinigkeit an und endet in einem Streit, der sich dann über die Jahre immer weiter aufgebaut hat.

Wie viele Fälle bearbeiten Sie im Jahr?

Es sind schon diverse Schlichtungsverhandlungen, aber es gibt auch sogenannte Tür- und Angelfälle, wo ich die Sachlage bereits am Telefon klären kann.

Wie erfolgreich ist Ihre Arbeit? Kommt es oft zur Schlichtung oder landet der Fall doch vor Gericht?

Die Arbeit ist immer erfolgreich, denn auch aus einer Schlichtungsverhandlung, wo keine Einigung erzielt wird, kann man dazu lernen. Als Durchschnitt kann ich sagen: Von zehn Fällen werden sieben geschlichtet.

Seit wann sind Sie Schiedsperson in Thedinghausen und warum haben Sie dieses Amt übernommen?

Ich bin seit 2000 im Amt. Man muss schon ein großes Interesse an der Schlichtungstätigkeit haben, denn es handelt sich immer um den „Ärger“ anderer Leute.

Braucht man juristische Vorkenntnisse für dieses Amt?

Juristische Kenntnisse sind keine Voraussetzung, aber dennoch muss man sich mit Gesetzestexten beschäftigen.

Wie groß ist der zeitliche Aufwand pro Fall?

Der Zeitaufwand ist sehr unterschiedlich. Nur so viel: Wenn ich mich zu Hause abmelde, um mich um einen Fall zu kümmern, dann bin ich manchmal schon zwei Stunden unterwegs.

Das Gespräch führte Onno Kutscher.

Verhandlungsgeschick gefragt Die für den Bereich der Samtgemeinde Thedinghausen bestellte stellvertretende Schiedsperson scheidet in Kürze aus. Der Posten neben der Schiedsperson Gabriela Falke soll daher neu besetzt werden. Das Ehrenamt übernehmen können Menschen ab 30 Jahren, die die Fähigkeit zum Bekleiden öffentlicher Ämter und ihren Wohnsitz in der Samtgemeinde Thedinghausen haben. Die Schiedsperson wird für fünf Jahre gewählt und erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung. Ihre Aufgabe besteht darin, festgefahrene Situationen und verhärtete Fronten durch Verhandlungsgeschick aufzubrechen und dadurch kleinere Meinungsverschiedenheiten zu schlichten. Wer Interesse hat, kann sich bis zum 31. Mai schriftlich bei der Samtgemeinde Thedinghausen, Braunschweiger Straße 10, 27321 Thedinghausen, bewerben. Eine Bewerbung per E-Mail an info@thedinghausen.de ist ebenfalls möglich. Nähere Infos unter der Telefonnummer 0 42 04 / 88 26.

Gabriela Falke Seit 2000 ist Gabriela Falke die Schiedsperson in der Samtgemeinde Thedinghausen. Sie steht zur Seite, wenn Streitigkeiten festgefahren sind und versucht diese, durch Verhandlungsgeschick wieder zu lösen.