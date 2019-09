Lehrer Ralph Spill arbeitet mit den Schülern Haya, Musawir und Sadaf, die fürs Deutschlernen nun auf zusätzliche Arbeitsmaterialien zurückgreifen können. (Sebi Berens)

Wie kann Kindern, die ohne Deutschkenntnisse an eine deutsche Schule kommen, geholfen werden, sich möglichst schnell zu integrieren? Passende Lehrmaterialien sind dafür auf jeden Fall ein wichtiges Element, befindet man an der Grundschule Bassen. Dort gibt es laut Schulleiter Volker Penczek mehr als zehn Kinder, die Deutsch als Zweitsprache haben. Alleine in den vergangenen Monaten sind vier Kinder gänzlich ohne Kenntnisse der deutschen Sprache an die Schule gekommen. Um diesen durch gute Materialien den Einstieg zu erleichtern, hat Lehrer Ralph Spill beim Verein Oyten hilft um finanzielle Unterstützung bei der Bildungsarbeit geben – und dieser hat sich nicht lange bitten lassen.

Für rund 650 Euro hat der Verein von der Bassener Schule für gut befundene Materialien besorgt und stellt diese leihweise ab sofort zur Verfügung, im Übrigen bei Bedarf auch den anderen Grundschulen in der Gemeinde. Doch im Ortsteil Bassen ist in den vergangenen Jahren stets der größte Bedarf gewesen, weil sich dort eine Familienunterkunft für geflüchtete Menschen befindet. Bei den angeschafften Utensilien handelt es sich um Hör-Bilder-Bücher. Dank eines speziellen Stiftes und einer besonderen Technik können sich die Nutzer die Begriffe auf Deutsch auch vorlesen lassen. „So haben die Kinder auch gleich ein gutes Sprachvorbild“, sagt Spill, der sich als Pädagoge auf die neue Situation im Klassenraum eingestellt hat.

„Man versucht die Schüler ohne Deutschkenntnisse, so schnell es geht, mit einzubeziehen“, berichtet er. Dabei sei natürlich auch viel Geduld gefragt. Glücklicherweise bringen sich die Kinder aber auch gegenseitig etwas bei. Damit die Schüler auch außerhalb der Schulzeit weiter lernen können, dürfen sie die nun von Oyten hilft zur Verfügung gestellten Materialien mit nach Hause nehmen. Das war mit dem bisherigen Bestand der Grundschule Bassen nicht möglich. Wie Spill berichtet, nutzen dann auch die Eltern die Lehrbücher. Er habe das Gefühl, dass die Schüler durch die Hör-Bilder-Bücher gute Fortschritte machen. „Die Kinder tauen auf und das ist wunderschön“, berichtet der Lehrer.