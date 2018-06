Der Blender See ist mit Phosphat belastet. Es gibt aber Möglichkeiten, den Zustand des Gewässers zu verbessern. (STRANGMANN)

Blender. Im Gemeinderat Blender ist am Dienstagabend das Sanierungskonzept für den Blender See vorgestellt worden. Die beauftragte Firma Bioplan aus Nienhagen präsentierte ihr Ergebnis zur Machbarkeitsstudie „Sanierung des Gewässers“. Anfang 2017 hatte Bioplan, wie bereits berichtet, mit den Untersuchungen des Gewässers begonnen. Unter anderem wurde das Sediment des Sees genauer in Augenschein genommen. Im Blickpunkt standen außerdem die oberirdischen Zuläufe und das Grundwasser.

Am Dienstagabend vor Ort war auch Ralf Heinemann von der IG Blender See. Hauptproblem sei die Phosphat-Belastung des Sees. „Das ist bei der Vorstellung der Ergebnisse noch einmal deutlich geworden“, berichtete Heinemann, der sich zusammen mit seinen Mitstreitern in der IG Blender See seit Jahren um die Rettung des Gewässers bemüht. In dem vorgestellten Sanierungskonzept heißt es, dass der hohe Nährstoffgehalt im Blender See zu Algenmassenentwicklung, zunehmender Verlandung und bei ungünstigen Wetterlagen sogar zum Fischsterben führe. Der Nährstoffüberschuss im Blender See komme vor allem aus dem Grundwasser. Die dargelegten Ergebnisse waren für Ralf Heinemann allerdings keine Überraschung. „Das deckt sich mit den Untersuchungen, die es bereits in der Vergangenheit gab. Für uns entscheidend sind die Handlungsempfehlungen, die aus diesen Untersuchungen entstanden sind“, erklärte Ralf Heinemann – und auch die wurden am Dienstagabend erläutert. In dem vorgestellten Papier von Bioplan werden unterschiedliche Punkte zur Sanierung des Sees empfohlen: Unter anderem wird der Bau einer Dränageleitung am Westufer des Sees genannt, um so phosphathaltiges Wasser vom See fernzuhalten. Flankierend dazu solle die Düngung von Rasen und Stauden reduziert werden. Uferbewuchs solle dort, wo er nicht störend ist, zugelassen werden. Eine weitere Empfehlung ist der Einbau einer Spundwand im Zufluss vom Waldsee. Bei diesem Zufluss soll außerdem geklärt werden, warum die Phosphat-Belastung in dem Wasser so hoch ist. Sobald diese Maßnahmen umgesetzt wurden, wird noch eine Entschlammung des Sees empfohlen.

Für Ralf Heinemann und seine Mitstreiter sind das gute Nachrichten. „Wir haben alles getan, was wir konnten. Nun liegt es an anderen, die Empfehlungen umzusetzen“, sagte er. Ein Signal gab es am Dienstag vom Gemeinderat, der die Gemeindeverwaltung direkt damit beauftragte, entsprechende Vorlagen für die Umsetzung vorzubereiten.