Die Treffen laufen immer nach dem gleichen Schema ab: Sie beginnen mit einem Moment des Schweigens und der Ruhe, danach wird ein kurzer Text vorgelesen. Im Anschluss haben dann die Angehörigen das Wort. Die Menschen, die nach Ansicht von Antje und Angelika viel zu selten gehört werden. Die Rede ist von Angehörigen von Suchtkranken. Speziell für sie haben die beiden Frauen vor einigen Monaten in Achim eine Selbsthilfegruppe gegründet.

„Wir beide sind selbst trockene Alkoholikerinnen und haben langjährige Gruppenerfahrung“, sagt Antje. Genau wie ihre Mitstreiterin möchte sie ihren Nachnamen nicht nennen. Das gehört zum Konzept der Gruppe und wird von den beiden auch darüber hinaus gepflegt. „In der Angehörigengruppe gilt das Prinzip der Anonymität. Wir reden uns immer nur mit dem Vornamen an“, berichtet Antje. Teilen wollen die beiden Frauen aber ihre Geschichte und ihre Erfahrungen. Antje beispielsweise kennt nach eigenen Angaben beide Seiten: Sie war Ehefrau – also Angehörige – eines alkohlkranken Mannes und später dann selbst alkoholabhängig.

Während es für Abhängige in der Regel viele Angebote gibt, beschränkte sich die Hilfestellung für Angehörige im Landkreis bisher auf die Al-Anon Familiengruppen in Verden. Diese richten sich allerdings ausschließlich an Angehörige von Alkoholkranken. „Vor drei Jahren habe ich dann Heike Gronewold von der Fachstelle Sucht in Achim kennengelernt und wir waren uns eigentlich beide einig, dass es einen Bedarf für ein weiteres Angebot für Angehörige in Achim gibt“, erinnert sich Angelika. Irgendwann habe man sich dann entschieden, einfach einmal mit einem solchen zu starten. „In Deutschland gibt es allein rund 1,7 Millionen Alkoholabhängige“, weiß Gronewold. Dazu würden dann noch einmal mindestens zwei bis drei Angehörige kommen, die auch von der Sucht betroffen sind. „Das ist also eine riesengroße Gruppe.“

Gegenseitige Hilfe durch Erfahrungsaustausch

Am 3. November vergangenen Jahres fand dann das erste Meeting statt. „Die Resonanz war durchaus gut. In der Zeit vor Corona waren jede Woche zwischen sechs und acht Teilnehmer da“, sagt Angelika. Man helfe sich in der Gruppe gegenseitig, indem Erfahrungen miteinander geteilt werden. „Es geht nicht darum, Ratschläge zu geben. Die Lösungen suchen sich die Leute selber, indem sie den anderen zuhören“, ist Antje überzeugt. Es sei wichtig, den Angehörigen eine Möglichkeit zu geben, sich selbst und die eigenen Bedürfnisse einmal wieder in den Fokus zu rücken. „In den Treffen holt man sich die Energie wieder, die man immer für den suchtkranken Angehörigen hergegeben hat.“

Während des Corona-Shutdowns musste natürlich auch die neu gegründete Selbsthilfegruppe mit ihren Treffen pausieren. „Wir waren in dieser Zeit zwar telefonisch erreichbar, aber wir merken, dass die Treffen in der Zeit gefehlt haben“, sagt Angelika. „Die Corona-Zeit hat der Sucht unglaublich Feuer gegeben und dadurch häufig auch die Probleme für Angehörige größer werden lassen.“

Bei denen handele es sich allerdings um eine Gruppe, die in der öffentlichen Wahrnehmung häufig übersehen wird. „Dabei leiden sie in der Regel ebenso wie die Suchtkranken selbst“, weiß Angelika. Viele Angehörige versuchten jedoch, die Krankheit des anderen unter den Teppich zu kehren. „Man schleicht in diese Rolle hinein und bis man das wahrgenommen hat, hat man häufig schon seine Kraft verloren“, beschreibt Antje den Teufelskreis. Auch als Angehöriger müsse man sich irgendwann eingestehen, dass man vielleicht selbst Hilfe brauche.

Die Gruppe trifft sich jeden Mittwoch von 19.30 bis 21 Uhr in der Fachstelle Sucht und Suchtprävention, Feldstraße 2. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei Fragen können sich Interessierte telefonisch an Angelika (01 76 / 74 79 96 85) und Antje (0 42 02 / 9 19 54 90) wenden.