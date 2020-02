Es gibt viele Träger und Einrichtungen, die auf die Unterstützung von Freiwilligendienstleistenden angewiesen sind. Welche das im Landkreis Verden sind, ist ab sofort auf einer Internetseite der Stadt Achim zusammengefasst. (Patrick Pleul/dpa)

„Mein freiwilliges soziales Jahr hat mir unheimlich viel gebracht.“ Das sagt Gesa Kaemena vom Fachbereich Jugend und Soziales über ihr Jahr nach dem Abitur, in dem sie mit wohnungslosen Frauen zusammengearbeitet hat. Ähnliches kann auch Svenja Meyer von der Achimer Freiwilligenagentur berichten, die bei ihrem FSJ mit Menschen mit Beeinträchtigung gearbeitet hat. Beide möchten diese Zeit nach eigenen Angaben nicht missen. Vielmehr noch: Sie möchten Jugendlichen in Achim und im gesamten Landkreis Verden den Weg zu einem FSJ oder einem Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) erleichtern. Aus diesem Grund haben sie eine Internetseite für Freiwilligendienste im Landkreis Verden entwickelt. Finanziert wird das Projekt für ein Jahr von der Lokalen Arbeitsgruppe des Landkreises.

„Schon damals, als ich selbst nach einer FSJ-Stelle gesucht habe, habe ich gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, einen Überblick zu bekommen, wer alles eine Stelle anbietet“, berichtet Meyer. Und das habe sich bis heute nicht geändert. Die Internetseite soll da jetzt allerdings Abhilfe schaffen, denn sie bündelt alle wichtigen Informationen zum Thema Freiwilligendienst. Ziel des Projektes sei es, die Vielfalt der Möglichkeiten für Freiwilligendienste im Landkreis Verden aufzuzeigen, eine Übersicht zur Thematik zu geben und außerdem Vereinen zu zeigen, wie sie Anbieter von Freiwilligendiensten werden können. Entwickelt und designt wurde die Seite von einem Projekt des Fördervereins für regionale Entwicklung, bei dem Auszubildende gesellschaftliche Organisationen und Institutionen bei der Realisierung ihrer Internetpräsenz unterstützen.

Derzeit 20 Stellen

Kaemena und Meyer haben sich gemeinsam um den Inhalt der Seite gekümmert und sich dafür in den vergangenen Monaten zusammengesetzt, verschiedene Träger und Einrichtungen angeschrieben und so versucht, einen möglichst breiten Überblick zu bekommen, wo überall FSJ- und Bufdi-Stellen zur Verfügung stehen. „Das war richtige Fleißarbeit“, sagt Meyer. Das Ergebnis sind derzeit 20 Stellen, die auf der Internetseite veröffentlicht sind. „Ich bin mir aber sicher, dass es noch einige mehr gibt“, sagt Kaemena. „Es ist eine wachsende Seite, die sicherlich noch erweitert wird.“

Mit der bisherigen Resonanz auf ihre Anfragen bei den Einrichtungen sind die beiden Frauen aber durchaus zufrieden. „Insbesondere bei denen, die stark auf FSJler oder Bufdis angewiesen sind, zum Beispiel die Tafel, die Awo oder die Stiftung Waldheim, war die Rückmeldung sehr positiv“, berichtet Kaemena. „Sie wissen es zu schätzen, welch wichtige Arbeit die Freiwilligendienstler für sie leisten.“ Zumal alle diese Einrichtungen in diesem Jahr vor einem besonderen Problem stehen: Durch die Umstellung auf das Abitur nach 13 Jahren an den Gymnasien in Niedersachsen wird es in diesem Jahr nämlich keinen Abi-Jahrgang geben. „Genau das sind in der Regel allerdings die Jugendlichen, die ein FSJ machen würden“, sagt Kaemena. Daher komme die Internetseite zu einem guten Zeitpunkt.

Nur der erste Schritt

"Wir haben unseren Fokus mit Blick auf diesen Umstand auch mit auf die Real- und Hauptschüler gelegt", erklärt Kaemena. Es gebe auf der Seite daher auch Stellen, die bereits Jugendliche ab 16 Jahren übernehmen können." Darüber hinaus wollen Meyer und Kaemena auch direkt an die Schulen gehen und für den Freiwilligendienst werben. "Die Internetseite ist für uns nur der erste Schritt, um das Thema in den Fokus zu rücken", sagt Meyer. Bei den kommenden Schritten sollen dann auch FSJler selbst mit eingebunden werden. So sind neben Infoständen auf Ausbildungsmessen beispielsweise auch eigene kleine Filme geplant, die auf der Internetseite veröffentlicht werden sollen und in denen die Jugendlichen bei ihrem FSJ begleitet werden.

Die Übersicht über den Freiwilligendienst im Landkreis Verden ist im Internet unter www.jugend-engagiert-im-landkreis.de zu finden. Anbieter, die ihre Stellen auf der Seite veröffentlichen möchten, können sich auch per E-Mail an jugend.engagiert@stadt.achim. de an Svenja Meyer und Gesa Kaemena wenden.