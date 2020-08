Das Kasch hat jüngst vom Land Fördermittel in Höhe von knapp 24 000 Euro bekommen. Ein Ausgleich für die ausgefallenen Veranstaltungen ist das allerdings nicht. (Björn Hake)

20 Grad und Regen. Das sind nicht gerade die Wetteraussichten, die man sich für eine Open-Air-Veranstaltung wünscht. Es sind allerdings die Vorhersagen, mit denen das Team des Achimer Kasch für das kommende Wochenende konfrontiert ist – die Zeit, in der eigentlich die Open-Air-Veranstaltung „Knasttöne“ stattfinden sollte. „Wir haben uns wegen der schlechten Wettervorhersage für das Wochenende dazu entschlossen, die Veranstaltung von der Wiese am Amtsgericht nun doch ins Kasch zu verlegen“, teilt Mitarbeiterin Silke Thomas mit. An der Programmfolge werde sich aber nichts ändern. „Wir hätten gerne draußen gefeiert, aber das wäre unter den gegebenen Umständen zu unsicher.“

Es gibt allerdings auch gute Nachrichten für das Kulturhaus. Denn wie die hiesige Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth (SPD) von der Landesregierung erfahren hat, werden sowohl die Kreisverdener Kommunen als auch das Achimer Kulturhaus von verschiedenen Corona-Sonderprogrammen des Landes profitieren. Ermöglicht wird diese finanzielle Unterstützung durch Corona-Nachtragshaushaltsbeschlüsse des Landtags. Für das Kasch sind demnach vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur 23 970 Euro aus dem Corona-Sonderprogramm für gemeinnützige Kultureinrichtungen und Kulturvereine bewilligt worden.

Positive Nachrichten

„Wir haben uns wirklich sehr über diese positiven Nachrichten gefreut“, sagt Thomas. Bereits Ende April war das Förderprogramm ausgelobt worden und das Kasch hatte sich direkt beworben – „immerhin ging es hierbei nach dem Windhundprinzip“. Das Geld deckt für drei Monate die fixen Kosten für den Kulturbereich ab, die weitergelaufen sind und denen keine Einnahmen gegenüberstanden, wie Thomas erklärt. Darüber hinaus habe das Kasch für den Gastrobereich im Zuge der Corona-Soforthilfe 7500 Euro erhalten. Geld, das auch dort dringend benötigt wurde. „Schließlich haben wir auch hier festes Personal, das während der verordneten Schließzeit nicht beschäftigt werden konnte.“

Außerdem hofft das Kasch noch auf Unterstützung aus dem Förderprogramm Neustart, das helfen soll, Kultureinrichtungen auch in Corona-Zeiten weiterhin zugänglich zu machen und die Betreiber bei Umbau- und Ausstattungsmaßnahmen wie die Anschaffung von Absperrbändern und Desinfektionsmittelstationen oder die Verbesserung der Belüftungssituation finanziell unterstützen soll. „Das alles sind aber nur Förderungen für Investitionen und damit kein Ausgleich für ausgefallene Konzerte oder Veranstaltungen, die aufgrund der Reduzierung der Besucherzahlen nicht mehr kostendeckend stattfinden können“, bedauert Thomas. Dieses Problem werde sich im Laufe des Jahres voraussichtlich noch verschärfen. „Wir haben für den Herbst ja bereits Künstler gebucht und Verträge geschlossen, aber bisher noch kaum Karten verkauft.“

Finanzielle Unterstützung

Ende des kommenden Monats erwartet indes auch die Kommunen im Landkreis eine finanzielle Unterstützung des Landes zum Ausgleich krisenbedingter Mehraufwendungen. Wie Dörte Liebetruth mitteilt, ist am 20. September der Zahlungstermin für eine 100-Millionen-Pauschale. Die Verteilung erfolgt einerseits nach Schulträgern (elf Millionen Euro) und andererseits nach Gemeindeeinwohnern (89 Millionen Euro). Somit entfallen daraus nach vorläufigen Berechnungen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen auf die Stadt Achim mehr als 355 000 Euro, auf die Stadt Verden mehr als 309 000 Euro, auf die Gemeinde Oyten mehr als 175 000 Euro, auf die Samtgemeinde Thedinghausen mehr als 170 000 Euro, auf den Flecken Langwedel mehr als 160 000 Euro, auf den Flecken Ottersberg mehr als 143 000 Euro, auf die Gemeinde Kirchlinteln mehr als 110 000 Euro und auf die Gemeinde Dörverden mehr als 100 000 Euro.

Hinzu kommen laut Liebetruth Zahlungen für Computer-Systemadministratoren und Verwaltungstätigkeiten nach Schulträgern von insgesamt mehr als 168 000 Euro im Landkreis Verden: Davon entfallen nach dem Niedersächsischen Finanzverteilungsgesetzes auf Grundlage der Schülerzahlen laut Schulstatistik an den Landkreis Verden mehr als 106 000 Euro. Die Gemeinde Dörverden erhält mehr als 4000 Euro, die Gemeinde Kirchlinteln mehr als 4300 Euro, der Flecken Langwedel mehr als 5800 Euro, der Flecken Ottersberg sowie die Samtgemeinde Thedinghausen jeweils mehr als 6900 Euro und die Gemeinde Oyten mehr als 8700 Euro. Die Stadt Verden bekommt mehr als 11 000 Euro und die Stadt Achim mehr als 13 000 Euro.