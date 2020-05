Zusammenhalt in schweren Zeiten: Ein Phänomen, das meistens dann zu beobachten ist, wenn Naturgewalten unvorhergesehenen Schaden anrichten oder Katastrophen anderer Art nach einem effektiven Krisenmanagement verlangen. So haben angesichts der Corona-Pandemie weltweit Mitleid und Hilfsbereitschaft dazu beigetragen, die Not derer zu lindern, die am schwersten betroffen sind. Auch hierzulande haben sich nach der Schließung aller Tafelhäuser Kräfte gebündelt, die sich Gedanken gemacht und die Versorgung der Ärmsten zum Ziel gesetzt haben. In Achim zum Beispiel werden Spenden von Privatleuten, Firmen und der Kühn-Stiftung weiterhin dazu verwendet, den Tafelverein bei der Hilfe für Benachteiligte zu unterstützen.

In Zeiten von Hamsterkäufen auf der einen und Ausgangsbeschränkungen auf der anderen Seite hätten die Supermärkte wohl zu abweichendem Einkaufsverhalten gefunden, erklärte Rainer Kunze, Vorsitzender der Achimer Tafel, den plötzlich aufgetretenen Mangel an Artikeln, die normalerweise immer reichlich zur Verfügung gestellt worden seien. So habe man nicht wegen ein paar Bananen oder Tomaten losfahren können und daher nach anderen Möglichkeiten gesucht, um wenigstens die Bedürftigsten mit Grundnahrungsmitteln zu beliefern.

„Brot, Obst und Gemüse kommen nun direkt aus dem Regal“, beschreibt Helga Kühn die Herkunft der Artikel, die sie mit Hilfe von Tafelmitarbeitern selbst einkauft und für den Weitertransport an die Kunden bereitstellt. Schon ein paar Tage vorher studiere sie die Angebote der Discounter und stelle entsprechende Listen zusammen, die sie dann akribisch abarbeite.

„Was letztendlich nach telefonischer Voranmeldung zu wem gebracht wird, bestimmt unter anderem die Anzahl der im jeweiligen Haushalt lebenden Personen“, beschreibt Rainer Kunze das Procedere, nach dem vorgegangen wird. Ausschlaggebend sei darüber hinaus, ob es sich um junge Familien mit Kindern handele oder aber um alte Menschen mit ganz anderen Bedürfnissen. Man wisse auf jeden Fall, wo der Schuh besonders drückt und kenne die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben der einzelnen Empfänger.

Auch Familiengarten Oyten und Kirchengemeinde Ottersberg helfen

Über die große Dankbarkeit, die von den Bedürftigen immer wieder deutlich zum Ausdruck gebracht werde, freuen sich die Initiatoren. Während die erste Tour am 2. April vonstattenging (wir berichteten), sind die Helfer man am vergangenen Sonnabend bereits zum fünften Mal unterwegs gewesen. Zuvor waren 30 Kisten für insgesamt etwa 80 Personen mit Lebensmitteln bestückt worden. Bedacht werden mittlerweile mit Hilfe des katholischen Familiengartens in Oyten und der evangelischen Kirchengemeinde in Ottersberg auch Personen, die außerhalb von Achim leben.

„Wir wollen weitermachen, so lange es erforderlich ist“, unterstreichen Rainer Kunze und Helga Kühn ihr ehrenamtliches Engagement. Denn aktuell sei noch nicht absehbar, wann und in welcher Form der eigentliche Tafelbetrieb wieder aufgenommen werden könne. Das hänge von vielen Faktoren ab, letztendlich auch davon, ob die vielfach betagten Mitarbeiter noch bereit oder überhaupt in der Lage seien, sich den gesundheitlichen Risiken, die mit ihrer Arbeit einhergehen, wieder zu stellen.

Abhilfe würde daher zusätzliche Helfer schaffen. „Wir brauchen dringend jüngere Mitstreiter“, wirbt der Tafelchef um Frauen und Männer, die sich den abwechslungsreichen Dienst zum Wohle ihrer Mitmenschen vorstellen könnten. Und auch um die wirtschaftliche Situation machen sich die Verantwortlichen mittlerweile Gedanken. So sei es ja nicht sicher, wie sich die Pandemie auf Dauer auf die Märkte auswirken werde, ob diese also in der früher üblichen Form helfen könnten oder nicht. „Vielleicht werden Zukäufe künftig die Regel sein müssen“, blickt Kunze sorgenvoll in die Zukunft; das widerspreche dann aber der Satzung, die bislang nur für die momentane Situation entschärft worden sei.